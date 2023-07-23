«Клоны» проговариваются: эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина 4 23.07.2023, 16:41

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Специалист привел в пример одну из встреч хозяина Кремля с Меркель.

На встречи с ведущими мировыми лидерами российский диктатор Путин не выставляет двойников, заявил кандидат психологических наук, специалист по психодиагностике Дмитрий Попов.

«На встречу с китайским лидером или американским двойников не выставляют – с ними встречается либо «Бункерный», либо же по каким-то причинам отменяются встречи и встречаются уже на другом уровне. Например, госсекретарь США встречается с Лавровым или что-то подобное», — подчеркнул он в интервью «Главреду».

При этом эксперт также рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Путина.

«Еще я заметил, что эти «клоны» иногда проговариваются. Например, «Путешественник» как-то рассказывал, что он служил (вдумайтесь) в морской пехоте. Но Путин никогда не служил в морской пехоте. Причем это оставили в эфире, все это как бы «съели».

Как-то на встрече с Меркель, когда та еще была при власти, один из «клонов», другой, совершенно не понимал, что она ему говорит на немецком языке. Мы же знаем, что настоящий Путин неплохо говорит на немецком языке, и уж точно понять, что ему говорит Меркель, а не делать при этом лицо и спрашивать у переводчика, что она сказала, он не будет. То есть для меня это маркеры, которые говорят о том, что это двойники», — добавил Попов.

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