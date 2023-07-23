Освобожденный правозащитник Леонид Судаленко встретился с матерью 2 23.07.2023, 16:52

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От нее скрывали, что сын в колонии.

Известный гомельский правозащитник Леонид Судаленко опубликовал в Facebook фотографию со своей 84-летней матерью. «Вот оно счастье», - написал бывший политзаключенный. Пенсионерке не говорили, что сын в тюрьме, чтобы поберечь ее здоровье.

Напомним, что известный юрист, лауреат премии «Хартии-97» и французской премии «Свобода. Братство. Равенство» Леонид Судаленко вышел на свободу в пятницу, 21 июля.

Как рассказал после освобождения Судаленко в интервью «Народной воле»:

«Не говорили мы маме об этом, чтобы она не волновалась и берегла здоровье. Сообщили только, что я на несколько лет уехал за границу на заработки. И вот теперь – вернулся!».

Правозащитник полностью отбыл трехлетний срок, который назначил ему судья Сергей Саловский. Председателя Гомельского отделения «Весня» обвинили по «народной» статье о «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

Последние девять дней в колонии Судаленко пробыл в штрафном изоляторе. Туда его бросили за то, что «несвоевременно переоделся в спортивную форму».

«Дали именно девять суток, под освобождение, поэтому, полагаю, что сделали так специально. В тех местах, где я был, повесить нарушение на человека достаточно просто», – сказал правозащитник.

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