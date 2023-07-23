Эксперт: Лукашенко даже глянуть не разрешат на это ядерное оружие 1 23.07.2023, 17:10

США уверены, что РФ уже переместила тактическое ядерное оружие в Беларусь.

У разведки США нет оснований для сомнения в том, что российское тактическое ядерное оружие уже размещено на территории Беларуси. Ранее в этом уверял российский диктатор Путин во время экономического форума в Санкт-Петербурге.

Украинский военный эксперт Олег Жданов обратил внимание на то, что в связи с этим возникает вопрос о принадлежности к этому ядерному оружию Лукашенко.

Путин не выпустит из рук «красную кнопку

Жданов отметил, что на Западе первым возник вопрос, не против кого направлено это оружие или для чего оно размещено в Беларуси, – а будет ли к нему доступ у белорусского диктатора.

- Лукашенко даже глянуть не разрешат на это ядерное оружие. Разве что издалека, – предположил военный эксперт.

Олег Жданов уверен, что Путин не выпустит из рук «красную кнопку», которая «управляет» ядерным оружием, и не даст возможности Лукашенко им «побряцать».

В то же время у западных стран есть опасения относительно расположения ЯО в Беларуси из-за провокационных заявлений Лукашенко. Раньше он уверял, что применит без раздумий ядерное оружие, если кто-то решится напасть на Беларусь.

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