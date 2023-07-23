Зеленский: Украине нужен полноценный воздушный щит, чтобы победить ракетный террор РФ 23.07.2023, 17:20

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Об этом президент Украины заявил после комбинированной атаки по Одессе и области.

Украине нужен полноценный воздушный щит. Только так можно победить российский ракетный террор. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались. Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней», - заявил он.

Зеленский добавил, что для защиты всей территории Украины - городов и общин - нужно больше систем противовоздушной обороны.

«Мир не должен привыкнуть к российскому террору - нужно победить террор. И это возможно!» - отметил украинский президент.

Напомним, что в ночь на 23 июля российские оккупанты совершили очередную комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа «Оникс», Х-22 и «Калибр». В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

В результате обстрелов погиб один человек, еще 22 - получили ранения. Также во время этой атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор.

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