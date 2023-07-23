Как белорусы отдыхают в Турции 1 23.07.2023, 17:31

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Отдыхающие рассказали, какая там сейчас погода.

Турцию вот-вот накроет новая волна аномальной жары. Согласно прогнозу, в Анталье сейчас 39°, совсем скоро будет 43°. В Мармарисе 35°, однако прогнозируется 42°. В Кемере тоже 35°, но температура повышается. Специалисты признаются, что вторая волна тепла, которая придет на следующей неделе, может побить рекорды, пишет Onliner.

Результат такого изнуряющего зноя — в лесных пожарах. Более 40 часов продолжается тушение огня в провинции Чанаккале на северо-западе Турции. Разгорающийся природный пожар ликвидируют 20 единиц авиатехники, десятки наземных расчетов и почти 500 человек.

Горят также территории в провинциях Диярбакыр и Хатай. Отмечается, что в Диярбакыре пришлось эвакуировать 6 домохозяйств, к которым огонь подобрался очень близко. Примерно 300 гектаров выгорело в провинции Текирдаг в европейской части страны. Сейчас идет остужение леса. Повезло, что в момент распространения огня не было порывистого ветра.

Рекордные температуры наблюдаются и на юге Европы. В Греции суббота и воскресенье станут самыми жаркими днями за последние 50 лет — в Афинах будет до 44 градусов. Из-за пожаров в стране закрывают туристические объекты, в частности туристы не смогут посетить Акрополь.

«Самое пекло начинается в обеденное время»

Адская жара уже в Турции, и журналисты связались с отдыхающими там белорусами, чтобы выяснить, как они спасаются от зноя и есть ли в этом смысл. Например, Марта пару дней назад прилетела из Бодрума, где столбик термометра превышал 40 градусов.

— Конечно, возле моря легче переносить такую жару. Очень хорошо рано утром, есть свежесть. Самое пекло начинается в обеденное время (хорошо прятаться в помещении с кондиционером), а если ты пакетный турист, то просто отдыхаешь в номере гостиницы. Конечно, если есть возможность выбрать другое время для посещения пляжной Турции, то лучше отдых перенести, но можно подстроиться и под 35 градусов. Море охлаждает очень хорошо.

На термометр мы не смотрели, выходишь на улицу, и все становится ясно. В обед всегда находились в номере, везде головой убор, пьешь много воды и ешь кучу фруктов (арбузы особенно хорошо при такой жаре). Песок раскаленный, ходить по нему в обед не сможешь (как по углям). У некоторых туристок сумки на пляже начинали плавиться. Наш режим требовал подъема в 7 утра, а к 12 мы уже уходили с пляжа, в 16 вновь возвращались на пляж.

Дмитрий прямо сейчас отдыхает в Турции. Судя по его словам, особенности жары там не сильно отличаются от пекла в Минске.

— Если про жару, то в целом все нормально. До 10 утра и после 16 ходим на море. В обед отдыхаем в номере или катаемся по достопримечательностям побережья на машине. С 11 до 16 часов на улице очень тяжело. Да и вечером, ночью температура не опускается ниже 30 градусов. Выручает кондиционер, море и употребление воды. Возле моря достаточно комфортно даже в жару.

Режим не поменялся. Но иногда в обед хочется спать. Спим. В море заходим раз в 40 минут. Людей много с 8 до 12 и с 16 до 19. Обувь не плавится. Но мы всегда выходим с водой и в кепках. Телефоны не глючат, если они находятся не под прямым солнечным светом.

За 10 дней мы здесь не увидели даже облачка.

Евгений уже 4 месяца живет в Турции и констатирует, что температура на 5 градусов выше, чем в аналогичный период прошлого года.

— Дискомфорт из-за жары есть, днем никуда не ходишь. Но честно говоря, и год назад днем особо никуда мы не ходили. Я живу не в отеле, и у меня совершенно другой образ жизни, нужно ходить в магазины, выбрасывать мусор, а не под кондиционером на кровати. Охлаждения с приходом ночи не ощущается. По песку днем ходить горячо, так было всегда, но он очень быстро охлаждается.

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