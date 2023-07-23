ВСУ вышли в тыл россиян под Старомайорским на Южном фронте 23.07.2023, 17:41

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Украинская армия проводит атакующие действия сразу на нескольких направлениях.

Подразделения Вооруженных сил Украины после серии артиллерийских ударов по российским позициям на Угледарском направлении фронта расширили зону контроля вдоль северных окраин Приютного и вышли в тыл позициям российской армии, которые расположены к северу на линии до Старомайорского.

При этом попытка оккупантов под прикрытием артиллерийских ударов провести контратаку со стороны населенного пункта Урожайное провалилась, пишет сайт dialog.ua.

Отмечается, что согласно информации со стороны оккупантов, украинская армия проводит атакующие действия сразу на нескольких направлениях.

Россияне также подтверждают успехи украинской армии на Бахмутском направлении, о котором украинские источники сообщили сегодня с утра. Оккупанты отмечают, что после артиллерийских ударов ВСУ оттеснили ВС РФ к городской черте в районе Хромового, при этом попытку контратаковать россиян в сторону Григоровки ВСУ отбили.