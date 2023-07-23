закрыть
23 июля 2023, воскресенье, 18:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ вышли в тыл россиян под Старомайорским на Южном фронте

  • 23.07.2023, 17:41
  • 2,510
ВСУ вышли в тыл россиян под Старомайорским на Южном фронте

Украинская армия проводит атакующие действия сразу на нескольких направлениях.

Подразделения Вооруженных сил Украины после серии артиллерийских ударов по российским позициям на Угледарском направлении фронта расширили зону контроля вдоль северных окраин Приютного и вышли в тыл позициям российской армии, которые расположены к северу на линии до Старомайорского.

При этом попытка оккупантов под прикрытием артиллерийских ударов провести контратаку со стороны населенного пункта Урожайное провалилась, пишет сайт dialog.ua.

Отмечается, что согласно информации со стороны оккупантов, украинская армия проводит атакующие действия сразу на нескольких направлениях.

Россияне также подтверждают успехи украинской армии на Бахмутском направлении, о котором украинские источники сообщили сегодня с утра. Оккупанты отмечают, что после артиллерийских ударов ВСУ оттеснили ВС РФ к городской черте в районе Хромового, при этом попытку контратаковать россиян в сторону Григоровки ВСУ отбили.

популярное за неделю

Мнение

Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип