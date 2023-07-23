Участник американской лотереи сорвал третий в истории игры джек-пот

Участник американской лотереи сорвал третий в истории игры джек-пот1
- 23.07.2023, 17:47
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Он выиграв более миллиарда долларов.
Джек-пот больше миллиарда долларов США выиграл Участник американской лотереи Powerball. Об этом сообщается на официальном сайте игры.
Один билет лотереи, проданный в Калифорнии, угадал все шесть номеров, выпавших в среду вечером, и выиграл джек-пот в размере 1,08 миллиарда долларов США.
Стоит подчеркнуть, что этот выигрыш стал третьим лучшим джек-потом за всю историю лотереи. До этого 1,586 миллиарда долларов США участник выиграл в 2016-м году и 2,04 миллиарда долларов США — в 2022-м.
Билеты Powerball стоят 2 доллара за игру.