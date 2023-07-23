Могут ли самозанятые парикмахеры, мастера маникюра и косметологи работать на дому? 1 23.07.2023, 18:37

С 22 июля салоны красоты и мастера в сфере бьюти-услуг вынуждены работать по новым правилам.

С 22 июля 2023 года салоны красоты и мастеров в сфере бьюти-услуг обязаны работать по новым санитарным правилам. Ранее ganc-chas.by написал, что для бровистов, маникюрщиц, косметологов и ещё ряда мастеров, оказывающих услуги в связи з изменениями, придется арендовать помещения в нежилом фонде. Однако, после детального изучения проблемы выяснилось, что новшества коснутся лишь тех самозанятых, которые арендуют помещения у юрлиц или ИП.

Витиеватость формулировок законодательных нормативных правовых актов и юридических понятий, во многих случаях требуют разъяснений даже для узких специалистов. Поэтому во многих случаях новшества дополняется комментариями законодательных актов. Но на этот раз таких не последовало.

Кого на самом деле коснутся новые санитарные нормы и правила, и стоит ли перестраивать свою работу самозанятым, которые осуществляют свою деятельность дома? Эти вопросы журналисты задали в ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в отдел гигиены.

Заведующая отделом гигиены Людмила Брезовская сказала, что новые санитарные нормы и правила не затрагивают самозанятых, в том числе которые работают на дому.

«Нет!» – лаконично ответила Людмила Николаевна.

Она подтвердила, что в новых санитарных нормах и правилах в первом буквально пункте написано, что они распространяются на объекты, принадлежащие субъектам хозяйствования. По словам специалиста, есть понятие, что такое субъекты хозяйствования – это могут быть юридические лица, которые зарегистрированы, это могут быть ИП, которые внесены в единый реестр субъектов хозяйствования юридических лиц.

«Мы просто не работаем, к сожалению, с физическими лицами. Есть ИП, которые условно берут в салоне один стул, либо одно кресло и осуществляют услуги. Это в первую очередь для них», – сказала заведующая отделом гигиены.

И добавила:

«Скажу вам честно, мы с позицией Минздрава были немножко не согласны в отношении самозанятых. Но на сегодня есть право самозанятым работать, оказывать услуги. Сегодня они не подконтрольны нам. Можно было бы и подсократить немножко перечень тех работ, которые они оказывают. Потому что есть вопросы».

Вопрос в дверях?

Прокомментировала заведующая отделом гигиены и пункт 8 новых санитарных норм и правил, в которых указано: «не допускается осуществлять доступ потребителей в помещения объектов через общие для объектов и подъездов многоквартирных жилых домов входы (выходы)».

«Это всегда было, были эти требования и в правилах содержания жилых домов. Это, скажем, если вы открываете парикмахерскую в жилом доме, то не через общий подъезд. Но это опять же касается субъекта, который зарегистрируется и будет официально оказывать. Но у нас в принципе таких и нет. Потому что все это прекрасно понимают и знают. Субъекты хозяйствования, скажем, не оказывают свои услуги на втором-третьем этаже», – рассказала Людмила Николаевна.

Специалист сказала, что жалобы о таких фактах поступают чаще всего на самозанятых мастеров, которые осуществляют свою деятельность на дому.

«К сожалению, что мы можем, если, скажем, нам поступит сообщение, что жилое помещение используется не по назначению? А так мы только работаем по указу 510 (указ «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», которым определен порядок проведения проверок – прим. автора). Мы можем назначить мониторинг или проверку только юридических лиц, ИП, которые внесены в реестр. Те, которые работают на дому, никому, к сожалению, не отчитываются», – сказала Людмила Брезовская.

По словам Людмилы Николаевны, клиентам в таких случаях надо полагаться только на совесть мастера.

«Клиент сам определяет, доверяет он этому мастеру, считает, что ему можно доверить свои волосы, руки и т.д., тогда и действует на свой страх и риск», – сказала специалист.

А вот вопрос равных условий работы всех, кто работает в сфере бьюти-услуг, вероятно, станет ещё острее. Требования к тем, кто работает в салонах, арендованных помещениях, и неважно ИП это или самозанятые, растут. А к тем, кто «стрижет деньги» на дому, нет никаких требований. Уж действительно, полагаться приходится клиентам только на порядочность и чистоплотность, в том числе санитарную.

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