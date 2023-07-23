«Карточный домик» Путина рассыпается 23.07.2023, 18:48

В окружении хозяина Кремля идет серьезная борьба по многим фронтам.

Российско-украинская война находится на новом витке эскалации – теперь уже из-за удара 17 июля по Крымскому мосту и повреждения одной из его опор и дорожного полотна. Путин в бешенстве отменяет все договоренности по зерновому коридору. На фоне обострения Россия увеличила обстрелы юга Украины – тех городов, где расположены зерновые терминалы, а в Крыму участились дроновые атаки.

Журналист «Радио Свобода» Мумин Шакиров подводит итоги недели и обсуждает эти и другие темы с украинским военным экспертом Александром Коваленко, директором организации «Transparency International – Россия» Ильей Шумановым и политологом Иваном Преображенским.

К чему может привести война на Черном море?

- С нами на связи – Александр Коваленко. Минобороны Украины будет считать все суда в Черном море, идущие в российские порты или в порты на оккупированных территориях, военными. Мы увидим морские бои?

Александр Коваленко: Морской бой следует воспринимать так: два флота между собой начинают те или иные действия в той или иной локации, в той или иной акватории. А в данном случае скорее будет идти речь о поражении по тем или иным маршрутам, которые попадают в радиус действия противокорабельных ракетных комплексов, таких как «Нептун» и «Дракон». Но все будет зависеть исключительно от того, что собой представляет этот корабль и какой его груз.

- Почему Одесса, Николаев и ее порты оказались незащищенными так, как Киев?

Александр Коваленко: Все довольно просто. На сегодняшний день в Киеве и Киевской области эшелонированная ПВО – одна из самых лучших систем, которая включает в себя средства малого, среднего и большого радиуса действия, достаточно современные, высокотехнологичные. Киев, как столицу, в первую очередь защищали противовоздушным зонтиком из состава поставок наших партнеров. В частности, за большой радиус действия комплекса отвечают ЗРК Patriot. Это именно те ракеты, которые могут перехватывать хваленые «Искандеры», хваленые «Кинжалы», а также, помимо всего прочего, они способны перехватывать и очень сложные, практически на сегодняшний день несбиваемые старыми образцами ЗРК ракеты Х-22 и «Оникс». А в Одессе ЗРК Patriot нет. И именно по портам Одессы, Николаева наносился удар ракетами Х-22 и «Оникс», которые невозможно перехватить. Ракеты «Калибр» и дроны-камикадзе Shahed-136, конечно же, перехватываются с вероятностью от 80 до 90%.

- Не считаете ли вы, что это была ошибка ВСУ – бить по Крымскому мосту, учитывая, что Одесса и Николаев не защищены так, как Киев?

Александр Коваленко: Крымский мост вообще не имеет никакого отношения к тому, что происходило в Одессе в последние дни. Такой вывод сделает любой профессиональный военный, поскольку подготовка такого количества ракет, боекомплекта, задачи определения координат, прокладка маршрута, подготовка пусковых разного типа, плюс площадок для пуска дронов-камикадзе, – это все занимает серьезное время. Причем мы видим, что распланировано было четыре дня нанесения таких ударов: три – интенсивного, четвертый день был доразведывательный. И все началось именно в тот же день тогда, когда Россия разорвала зерновую сделку. Но если бы все было связано именно с Крымским мостом, то приготовление к хваленому акту возмездия заняло бы минимум 48-72 часа: подготовка координат, маршрутов, пусковых и так далее. То есть удары по Одессе, Николаеву, Черноморску были заранее спланированы. Следовательно, это все готовилось именно под разрыв сделки, но это никак не реакция на инцидент на Крымском мосту.

- Вернемся к вопросу по поводу реакции Киева. ВСУ будут бить по всем судам, которые будут приближаться к берегам России и к оккупированной части побережья Черного моря Украины? Речь идет о том, что будут бить по любым кораблям – торговым, гражданским, кому бы они ни принадлежали, в том числе и странам НАТО? Один из экспертов недавно сказал, что происхождение не имеет значения, если поставлена задача, то ВСУ эту задачу выполнит.

Александр Коваленко: Задать такой вопрос было бы уместнее или представителю Генштаба Вооруженных сил Украины, или Министерства обороны Украины, поскольку они более осведомлены в тех целеуказаниях, которые будут выполняться. Я же могу отметить два момента. С одной стороны, действительно, есть суда, не являющиеся обязательной целью. Это в первую очередь те, которые не относятся к военным кораблям, то есть к милитарной компоненте.

С другой стороны, есть суда, которые давным-давно уже находятся в «черном» списке Украины, поскольку они – регулярные нарушители закона в связи с заходом в порты временно оккупированного полуострова Крым. Каждое иностранное судно, заходящее в порты временно оккупированного полуострова Крым, нарушает украинское – и не только – законодательство. Фактически оно считается вне законов, вне международного законодательства.

Поэтому по самым злостным судам – нарушителям закона, за которыми есть определенный шлейф (например, о контрабанде металлопроката из временно оккупированного Мариуполя или вывозе краденого зерна с временно оккупированных территорий Украины – Запорожской и Херсонской областей), конечно, могут наноситься удары, вне зависимости от того, под каким флагом они ходят.

- Характер войны снова изменился. Цель обеих сторон – истощить друг друга. У кого больше преимуществ в этой сложной тактике?

Александр Коваленко: Я не сказал бы, что российское командование сейчас не ожидает каких-либо действий от сил обороны Украины. Между тем в Запорожской области продолжается движение в направлении... в районе Работино по направлению Орехово – Работино, по направлению Старомлиновки, на административной границе Донецкой и Запорожской областей также идет движение, выравнивание флангов, причем регулярно. Все это указывает на то, что сыплется поступательная оборона в полосе обеспечения именно в Запорожской области, частично в Донецкой. И в районе Бахмута происходят схожие действия. Российские оккупационные войска в районе Луганской области и Харьковской области по линии Р-66 – Кременная, Сватово, Троицк – возобновили активные действия. А результативность этих активных действий какова? Без проведения оперативной глубинной разведки, без разведки боем они сразу же ввели в действие свои основные ресурсы. И в течение недели они вынуждены были уже обратиться к резервам, при этом ставя цель – выход на административные границы Луганской области. Нужно было захватить 600 квадратных километров. Тем не менее они менее чем на 10% выполнили поставленные задачи, и ряд позиций сейчас уже в районе Серебрянского лесоводства потеряли.

То есть это не самый лучший вариант для оглашения эпического наступления, но как отвлекающий маневр – да, возможно. Пытались, скорее, отвлекать внимание Генерального штаба и оттянуть часть сил обороны Украины с Запорожской, Донецкой областей. Но это не получилось по ряду совершенно объективных причин. В частности, сыграло свою роль то, что там линия обороны у украинских войск сформирована из закрытого типа, в то время как российским оккупационным войскам приходится наступать с открытых позиций.

- С нами на связи – Илья Шуманов. Одно из условий Путина по возвращению к вопросу о зерновой сделке – запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса. Кто из бизнесменов стоит за этой трубой, что за нее так печется президент России?

Илья Шуманов: За аммиакопровод шла довольно большая и серьезная борьба до начала войны. В 2021 году в публичной плоскости появился конфликт между семьей Махлаева и российским бизнесменом-миллиардером господином Мазепиным. И, исходя из этого, сейчас можно говорить о том, что именно Дмитрий Мазепин стоит за российской частью аммиакопровода.

Он контролирует компанию, которой принадлежит российский участок трубы. Даже если говорить о том, что не все данные могут быть достоверными, из публичных реестров исключают информацию о том, кто реальный собственник, то в ноябре 2022 года, нам известно, произошла встреча между господином Мазепиным и Владимиром Путиным. На ней Дмитрий Мазепин просил Владимира Путина о том, чтобы он посодействовал с восстановлением движения аммиака, поставками аммиака через украинскую территорию.

-Почему именно Россельхозбанк с отключенным SWIFT оказался на передовой линии конфликта? Известно, что сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий – председатель Наблюдательного совета. Только ли интересы близких Путину людей здесь задействованы?

Илья Шуманов: Рынок продуктов питания и сельского хозяйства – это сейчас один из ключевых активов. ООН довольно активно включилась в работу по продвижению или исключению возможности продовольственного дефицита на глобальных рынках. Исходя из этого, есть такой аргумент, которым российская внешняя политика с удовольствием пользуется, и по всей видимости, господин Патрушев также участвует в каких-то операциях, в лоббизме. Через вопросы продовольственной безопасности, по всей видимости, глобальной он лоббирует исключение из-под санкций Россельхозбанка, возвращение ему возможностей операций через SWIFT. По сути, это одно из немногих окошек, которым российская финансовая система может пользоваться. И очевидно, что все средства хороши.

Если мы говорим про конкретный Россельхозбанк, то для него этот аргумент вполне уместен: «Хотите обеспечить продовольственную безопасность глобальную? Включайте SWIFT, снимайте санации с Россельхозбанка, потому что он ключевой, через который проводятся эти операции». Разумеется, лоббистский ресурс у господина Патрушева-младшего серьезный, мы это видели на фоне сделок с Danone. И по всей видимости, если мы говорим про озвученные слова Владимира Путина о необходимости снятия санкций с Россельхозбанка, то львиная доля так называемой зерновой сделки отражена в требованиях разблокирования российских активов, в частности, именно финансовых активов и вопросов снятия санкций с Россельхозбанка. Именно этот блок ответственности в правительстве находится у младшего Патрушева. Исходя из этого, языком Владимира Путина в этом случае выступает, конечно же, Патрушев.

- Financial Times писала, что национализированный Danone был интересен не только чеченским бизнесменам, но и людям из окружения Николая Патрушева. Есть ли какая-то борьба за активы уходящих компаний?

Илья Шуманов: Есть борьба. Каждый случай надо индивидуально рассматривать, индивидуально смотреть на них, потому что за каждым крупным активом – десятки миллиардов рублей, и каждый актив интересен той или иной группе. Что касается Danone, то мы видим: действительно, чеченские чиновники входят в совет директоров этой компании после того, как он передан под внешнее управление Росимуществу. И вместе с чеченскими чиновниками туда заходят интересные бизнесмены. Представитель семьи Мингазовых – это сын члена Совета Федерации от Татарстана, владелец крупного татарстанского агропромышленного холдинга и, по всей видимости, потенциальный претендент на этот актив. Про другие компании мы тоже можем, наверное, говорить. Очевидно, что в некоторых случаях передача активов – это еще и форма платы за лояльность тем или иным группам, которые поддерживают Владимира Путина.

Кто является распределителем этих активов – очень хороший вопрос. До конца неясна подковерная кремлевская игра с передачей этих активов. Но мы понимаем, что отраслевые министры... в частности, Патрушев-младший приезжал в Чечню в мае этого года и встречался с Рамзаном Кадыровым. И впоследствии такой крупный агропромышленный актив, один из ключевых объектов российской "молочки" переходит под контроль, по крайней мере, под внешнее управление вице-премьера правительства Чеченской Республики, племянника Рамзана Кадырова. Наверное, эта понятная цепочка, в ней есть логика. И очевидно, что именно по такой траектории и происходит передача некоторых активов. В случае с пивоваренным концерном "Балтика" – это Таймураз Боллоев, который именуется человеком из окружения Ковальчуков, он же бывший президент и бывший собственник этого пивоваренного холдинга. Он получает это предприятие под свой контроль. Фактически он имеет возможности для совершения каких-то операций, перестраивания цепочек. По крайней мере, возникает ощущение, что он или группы рядом с ним могут в дальнейшем претендовать на этот актив.

- С нами на связи – Иван Преображенский.

Иван, Путин не едет на саммит БРИКС в ЮАР. Не разрушает ли он тем самым свой образ «альфа-самца» в глазах своего окружения? Трус мало кому симпатичен.

Иван Преображенский: Да, безусловно. И у него нет выбора. Путин очень хотел туда поехать и предпринимал все возможное для того, чтобы фактически принудить власти ЮАР согласиться на это. Тем более у него действительно был там агент влияния – действующий президент Сирил Рамафоса, который – как только против Владимира Путина был выписан этот ордер – заявил о том, что ЮАР не будет его соблюдать, если тот туда приедет. После этого Рамафосу поправила правящая в ЮАР партия, в которой он состоит, что он якобы совсем не то имел в виду. Но активная лоббистская деятельность продолжалась.

После того, как уже стало известно, что Путин не приедет, и Кремль согласился сказать, что это якобы было по взаимному согласию, прокуратура ЮАР передала ордер на арест Владимира Путина. И теперь все совершенно четко понятно: если он приедет в эту страну, он, безусловно, будет арестован.

- За последние месяц-полтора Путин получил несколько чувствительных ударов. Я имею в виду прежде всего неудачный военный мятеж Пригожина. Удается ли Путину вернуть образ сильного лидера с помощью таких агрессивных приемов, как разрыв зерновой сделки и тотальная бомбежка Одессы и Николаева? Этакая решительность лидера, не готового идти на компромиссы с коллективным Западом.

Иван Преображенский: Нет. Владимир Путин в первую очередь должен возвращать доверие к себе со стороны российского правящего класса, а он отметил несколько вещей, исправить которые у президента практически нет возможностей. Никто из рядовых граждан не поддерживает Путина. В Турции во время попытки переворота в свое время тысячи людей выходили в поддержку Реджепа Эрдогана. А ни в Москве, ни в Ростове-на-Дону, ни в Воронеже, нигде, где проходили вагнеровцы или куда они шли, Путина не поддержал никто по собственной воле. Армия не выступила против вагнеровцев.

Несколько вертолетов не в счет, они, скорее, подчеркивают, насколько вся остальная российская армия не исполняла свою присягу и не защищала действующего президента страны и действующие власти. Ведь Путин в значительной мере разговаривал с правящим классом языком соцопросов. "Я пользуюсь поддержкой абсолютного большинства населения, без меня вы будете стерты в порошок в течение буквально нескольких дней" – так, в том числе, он объяснял необходимость сохранения им власти. Теперь все прекрасно знают, что это никак не соответствует действительности. У Путина очень тяжелая ситуация, он действительно мечется, как он рвался в ЮАР, как он приехал в Дагестан, где якобы во время мятежа, судя по соцсетям, его не поддерживал практически вообще никто.

Он развил бурнейшую совершенно активность, чуть ли не каждый день делает какие-то заявления, появляется на публике. Пытается сгладить эффект от того, что он пропал во время этого мятежа и находился, судя по всему, далеко от Москвы, пока тот не удалось урегулировать.

- Что вы думаете про «итальянскую забастовку», о которой все чаще и чаще говорят наблюдатели? Его окружение потихоньку саботирует указы и приказы, которые все больше вредят высоким чиновникам, стране прежде всего, уничтожая ее будущее.

Иван Преображенский: Путин понимал, что «итальянская забастовка» очень возможна. Недаром прямо перед началом полномасштабной агрессии против Украины нам показали картинное, театральное заседание Совета безопасности с участием всех высших руководителей страны, где президент буквально вытирал о них ноги и заставил их всех публично поддержать преступление, которое он планировал совершить. С тех пор постепенно ситуация менялась. И мятеж окончательно подорвал все усилия Путина. Я даже предполагаю, что часть людей в окружении Путина, которая сумела разрулить этот мятеж, слегка отодвинула Путина от принятия некоторых решений.

У него есть шанс в теории восстановить всю полноту власти и настолько же вернуть ситуацию в прошлое, снова сделав Россию полноценной персоналистской диктатурой, но сейчас влияние Путина однозначно снизилось. И вся активность Путина как раз и сводится к тому, что он пытается преодолеть этот эффект и добиться того, чтобы его приказы выполнялись однозначно всеми и беспрекословно. Но этого, как мы видим, действительно не происходит. Я думаю, что не будет происходить и дальше. Его влияние подорвано.

- Можно ли говорить, что история с арестом Игоря Стрелкова (Гиркина), военного преступника, сбившего малайзийский Boeing, по версии Гаагского трибунала, – это поворотный момент? Путин начал зачистку тех, кто пытается разрушить его образ главного архитектора войны в Украине и вообще главного решалы.

Иван Преображенский: В том числе. Я думаю, что слухи об арестах или о снятии некоторых генералов – это даже более важный сигнал с этой точки зрения, потому что Стрелков (Гиркин) в реальности не представлял никакой серьезной силы. Те несколько процентов так называемых ультрапатриотов, которые выступают за еще более жесткий конфликт, не могли оказать серьезного влияния на власть без ослабления этой власти. Это показатель того, что Путин довольно реалистично оценивает происходящее, он понимает, что его личное влияние резко снизилось, и сейчас надо бить хотя бы по тем, по кому можно ударить.

Он, вероятно, хотел бы ударить гораздо жестче по генералам, по спецслужбам, которые это допустили, но у него нет ресурсов, он совершенно не уверен в том, что у него есть возможность отправить в отставку кого-то из высших руководителей. Но надо как-то показывать свою жесткость, и соответственно, "мальчиками для битья" становятся так называемые "ультрапатриоты", которые не могут ничем ответить, среди которых нет реальной солидарности, и вообще это люди, привыкшие в значительной мере жить за счет государства и так или иначе существовать за счет государственных средств.

По сути дела, они встроены в государственную машину, как правый ее край, который при этом поддерживает большую часть государственных решений. Вспомним, что Стрелков (Гиркин) до последнего момента очень мало и очень аккуратно критиковал именно руководство страны.

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