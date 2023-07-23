Украинские военные показали работу американских Bradley на фронте 23.07.2023, 19:04

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БМП оснащена 25-мм автоматической пушкой «Бушмастер» с боекомплектом в 900 патронов.

Бойцы украинской 47-ой отдельной механизированной бригады показали работу американских боевых машин пехоты Bradley на фронте.

«Техника, которая не только спасает жизни, но и эффективно работает на поле боя. Речь идет о боевых машинах пехоты американского производства М2 Bradley», - говорится в сообщении 47 ОМБр.

При этом отмечается, что БМП оснащена 25-мм автоматической пушкой «Бушмастер» с боекомплектом в 900 патронов.

Военные рассказали, что экипаж и десант остаются живыми даже после прямого попадания «ГРАДов».

«Чего не скажешь об оккупантах и их советских БМП. Американская техника с легкостью уничтожает их полностью на дистанции до 2 километров, ведь бронебойный снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони», - говорится в сообщении.

Военные добавили, что как только боевые машины Bradley выезжают на передний рубеж, российские оккупанты в панике начинают применять все, что у них есть: от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов.

«На видео вы можете видеть фрагмент, как движется американская техника через проход по минному полю. Рядом прилетает снаряд 152 мм. За ним - плотно отрабатывают вражеские «ГРАДы». Но несмотря на все и вопреки всему воины 47 отдельной механизированной бригады не останавливаются и уверенно движутся вперед», - говорится в сообщении.

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