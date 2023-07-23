«Сразу уничтожим»: поляки отреагировали на заявление Лукашенко о походе «Вагнера» на Варшаву 23.07.2023, 19:34

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Жители Польши настроены по-боевому.

В воскресенье, 23 июля, Лукашенко показывал российскому диктатору Путину карты и жаловался, что «вагнеровцы» постоянно говорят об атаке на Польшу. «24 Канала» написал о том, как это восприняли поляки.

Что писали поляки

Следует сказать, что реакция в польской сети на этот маразм от белорусского диктатора не была единогласной. Кто-то действительно серьезно воспринял слова Лукашенко и начал остерегаться возможной войны с участием Польши.

- Скажите, пожалуйста... Есть чего бояться? Я так боюсь, что через мгновение начнется война, что Беларусь и «вагнеровцы» на нас нападут, – отметила одна пользовательница.

Однако все же большинство поляков настроены, так сказать, по-боевому и не стесняются писать об этом. В частности, они смеются над ЧВК «Вагнер» и не верят, что ей удастся добиться успехов:

«Мы должны быть активными, а не просто реагировать на те кризисы, которые нам создает Россия. Мы должны активно создавать кризисы для россиян, заставлять их реагировать и уничтожать их силы. Россияне не могут сидеть сложа руки и создавать для нас новые кризисы без давления – так мы будем всегда проигрывать».

«Во всяком случае, нужно готовиться к беспорядкам на границе с Беларусью».

«Люди, оставьте в покое эту пропаганду. Их лагеря будут уничтожены через пять минут, если они попытаются напасть на Польшу. И они это знают».

«Сделаем тебе «гастрольку», картофель».

«Они едва понимают настоящую силу поляков! Печально известные, кровожадные террористы-смертники из «Вагнера» скоро получат свой приз. Слава Польше!».

«Лукашенко думает, что здесь кто-то «вагнеровцев» боится? Их уничтожила бы независимая страйкбольная бригада».

В то же время, было немало пользователей, которые отмечали, что Польша является страной-членом НАТО. Нападение на нее будет считаться нападением на весь Североатлантический альянс.

Что предусматривает 5 статья договора НАТО

Согласно этой статье в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены НАТО сочтут этот акт насилия вооруженным нападениям на них всех.

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