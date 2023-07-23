Блинкен: Украина уже освободила 50% захваченных РФ территорий 23.07.2023, 19:36

Госсекретарь США оценил контрнаступление ВСУ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина отвоевала половину своих территорий, которые Россия захватила с начала полномасштабного вторжения, отмечает «Европейская правда».

В то же время, по его словам, во время контрнаступательных операций Вооруженные силы Украины столкнулись со значительным сопротивлением.

- Это все еще относительно ранние дни контрнаступления. Это трудно. Это не завершится в течение следующей недели или двух, – добавил Блинкен.

Он рассказал, что в США считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.

Ранее Блинкен заявлял, что ситуация на поле боя в Украине изменится, когда Вооруженные силы Украины развернутся.

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