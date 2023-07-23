Американцы представили необычный трехколесный электрический самокат для города 23.07.2023, 19:42

Он способен разгоняться до 72 километров в час.

В США представили электрический трехколесный самокат X-OTO. Для того чтобы управлять им, не нужно водительское удостоверение. Об этом рассказали на сайте RideApart (перевод - «Фокус»).

Электросамокат получил минималистичный дизайн. Спереди расположена светодиодная фара и два боковых зеркала заднего вида.

X-OTO имеет запатентованную подвеску, которая позволяет наклонять его корпус во время движения как мотоцикл. Это дает возможность поворачивать гораздо эффективнее.

Интересно то, что этот электросамокат является переднеприводным. Электромотор установлен спереди и обеспечивает около 5,3 л.с. мощности. Это позволяет развивать скорость до 72 км/ч.

X-OTO оснащен двумя съемными батареями общей емкостью 4,3 кВт⋅час. Запас хода составляет до 145 км на одном заряде.

Стоимость электросамоката составляет 7 499 долларов. Он доступен в трех цветах кузова: голубой, зеленый и черный. Заказать его можно на официальном сайте производителя.

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