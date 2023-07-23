В Беларуси вузы ищут абитуриентов 3 23.07.2023, 19:57

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Желающих готовы принять даже без сертификатов и экзаменов, но есть нюанс.

Зачисление абитуриентов, которые в этом учебном году решили поступать по целевому направлению, в вузы прошло 16 июня. Однако, не все университеты набрали нужное количество первокурсников, и поэтому объявили допнабор. На свободные места готовы принять желающих даже без экзаменов, отмечает «Зеркало».

Среди вузов, которые объявили дополнительный набор для целевиков на упрощенных условиях, Белорусская сельхозакадемия в Горках, Гродненский аграрный университет, Витебская академия ветеринарной медицины. Допнабор проходит с 17 по 27 июля.

На сайте БГСХА сказано, что стать первокурсниками парни и девушки смогут без сдачи вступительных испытаний или без предоставления сертификатов. При этом студентам обещают ежемесячную гарантированную доплату от организации, куда после выпуска человек отправиться на отработку.

В Гродненском аграрном университете целевиков без экзаменов ждут на пяти специальностях:

- производство продукции растительного происхождения,

- производство продукции животного происхождения,

- агробизнес,

- защита растений и карантин,

- ветеринарная медицина.

— Для заключения целевых договоров и консультаций по дальнейшему трудоустройству абитуриентов в университете работают специалисты кадровых служб Комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, — сказано на сайте университета.

Без вступительных испытаний готовы принять абитуриентов и в Витебской академии ветеринарной медицины. Здесь для будущих первокурсников целевиков указано лишь одно требование — наличие характеристики и рекомендаций.

Объявлен дополнительный набор для целивиков и в Белорусском государственном аграрном техническом университете. Абитуриентов ждут на пяти специальностях:

- техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции;

- техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

- охрана труда на производстве;

- технический сервис в АПК;

- энергетическое обеспечение сельского хозяйства.

Однако о том, придется ли им сдавать какое-то испытание, на сайте университета ничего не сказано.

Напомним, абитуриенты, которые в этом году поступали по целевому направлению, в университетах сдавали внутреннее вступительное испытание по первому профильному предмету. Оно проходило в устной или письменной форме. Зачислялись студенты на основе суммы среднего балла аттестата и балла, полученного на внутреннем испытании.

Практика того, что во время допнабора некоторые вузы принимали абитуриентов на вакантные места без ЦТ и экзаменов, использовалась и в 2022-м. Тогда таких целевиков ждали все в тех же Белорусской сельхозакадемии в Горках, Гродненском аграрном университете, Витебской академии ветеринарной медицины.

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