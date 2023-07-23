Артиллеристы ВСУ совместили украинскую «Богдану» с чешской «Татрой» 23.07.2023, 20:16

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Фотофакт.

В Сети появились фотографии украинской гаубицы «Богдана» на шасси чешской «Татры». Фотографии установки опубликовал в Twitter сотрудник украинского фонда «Повернись живым» Тарас Чмут.

Как отметил Чмут, САУ «Богдана» «версии 3.0» размещена на «Татре», но пока остается без системы автоматической подзарядки и системы управления огнем, хотя вместо последней может быть, вероятно, использована «Крапива».

Отметим, что в правительстве Чехии сообщили, что только за первые пять месяцев 2023 года Чехия предоставила Украине 24 танка, 76 боевых машин пехоты, 16 ЗРК для ПВО, 645 противотанковых ракет, 57 000 снарядов к пушкам и гаубицам, а также различное оборудование, запчасти и топливо.

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