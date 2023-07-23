Что за игру затеял Эрдоган? 23.07.2023, 20:37

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Политолог предположил, что глава Турции намерен создать новую Османскую империю.

После казалось бы проукраинских заявлений президент Турции Реджеп Эрдоган неожиданно призвал Запад «выполнить условия Путина» для разблокирования зернового соглашения. Это в очередной раз доказывает, что у Эрдогана нет симпатий к той или иной воюющей стороне.

Такой мыслью с «24 Каналом» поделился политолог Николай Давидюк. Он считает, что не стоит воспринимать турецкого президента как проукраинского политика и полагаться на него в решении проблем с зерновым коридором.

Интересы Эрдогана в переговорах

Эрдоган пытается утвердить себя региональным лидером. Турция хочет снова стать Османской империей, получив влияние на своих соседей и уважение всего мира.

- Эрдоган хочет быть мостиком переговоров между Западом, Россией и Китаем. Где бы ни возник конфликт, он стремится повсюду вставить свои 5 копеек для того, чтобы заработать политический капитал, – убежден Давидюк.

К примеру, за то, что Эрдоган согласился поддержать вступление Швеции в НАТО, Международный валютный фонд выделит Турции 10 – 15 млрд долларов кредита, Евросоюз возобновит переговоры по сближению с ней, а Соединенные Штаты разблокируют продажу истребителей F-35.

То же и зерновым соглашением: Эрдоган пытается получить для себя прибыль, договариваясь о продаже украинского зерна.

Интерес Украины в зерновом соглашении

Для Украины важно сделать так, чтобы зерновая сделка заработала без России. Оккупанты поняли, что это соглашение приносит Украине как одному из серьезных игроков на продовольственном рынке только пользу.

Частично позиция Эрдогана была благоприятна для Украины, когда тот сказал, что готов охранять украинские торговые корабли в Черном море. Он поднял ставки до максимума, затем позвонил Путину и начал с ним договариваться.

- Эрдоган не является проукраинским политиком. Он играет в исключительно свою турецкую игру, – подчеркнул политолог.

С этой точки зрения, Украине нужно уменьшить количество «эрдоганов» в переговорах, потому что они генерируют не всегда выгодные для нашей страны сценарии.

«Когда такие переговорщики разругались с Путиным, на этом можно выгодно сыграть. Но когда они не рассорены, то могут за наш счет решать свои проблемы», – пояснил Давидюк.

Именно поэтому для решения проблемы с зерновым коридором Украина должна просить у Запада серьезную морскую технику, которая помогла бы нам нанести России поражение на море и уничтожить ее флот, угрожающий транспортным кораблям с украинским зерном.

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