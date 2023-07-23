Ученые: Секрет вечной жизни миллионы лет хранился на дне океана 1 23.07.2023, 20:48

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Его таит в себе необычная медуза.

Задолго до гибели динозавров, около 66 миллионов лет назад, в океане дрейфовали крошечные полупрозрачные капли, которые до сих пор обитают в морях. Исследователи полагают, что эти медузы вполне способны жить вечно, именно поэтому их и называют «бессмертными», пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

Это может показаться выдумкой, однако возможность жить миллионы лет в действительности находится в пределах биологии — по крайней мере для этого конкретного вида, которых, похоже, знает секрет «вечной жизни».

Ученые отмечают, что когда бессмертная медуза (Turritopsis dohrnii) стареет или получает повреждение, она способна удивительным образом избежать смерти, возвратившись в стадию «детского полипа». В действительности медузы поглощают свои щупальца и фактически становятся лишь сгустком клеток на морском дне. После этого молодой полип может отпочковаться и в конце концов произвести новые взрослые формы, каждая из которых будет размером не больше ногтя на мизинце, и это уже во взрослом возрасте. Но даже это еще не все, не менее увлекательным кажется то, что зрелые особи генетически полностью идентичны полипу.

Отметим, что впервые медузы, которых также называют «медузами Бенджамина Баттона», в честь персонажа Скотта Фицджеральда, который рождается старым и умирает молодым, была обнаружена в 1883 году. Однако лишь 100 лет спустя исследователям удалось обнаружить ее невероятные способности к «вечному жизненному циклу».

Известно, что ученые держали медуз в неволе, когда неожиданно заметили, на что они способны. С тех пор ученые провели десятки исследований и показали, что колонии бессмертных медуз, живущих в лаборатории, способны регрессировать в стадию полипа снова и снова — до десятка раз всего за два года.

Сегодня бессмертные медузы являются единственным известным видом, способным омолодиться после полового размножения, что делает их «биологически бессмертными». Исследователи полагают, что изначально этот вид возник в Средиземном море, однако сегодня их можно встретить во всех океанах мира.

Несмотря на то, что этот вид фактически распространился по всему Мировому океану, ученые до сих пор не до конца понимают, как именно им удается жить так долго. В исследовании 2022 году ученые выявили около тысячи генов, связанных со старением и восстановлением ДНК. Если исследователям удастся выяснить, какие гены присутствуют или напротив, отсутствуют, у бессмертной медузы в сравнении с ее родственниками, это может пролить свет на клеточные механизмы, лежащие в основе вечной жизни.

В исследовании 2019 году ученые впервые сравнили гены взрослой медузы с ее начальной формой полипа. Результаты показали различия в том, как функционируют некоторые клетки — простыми словами, специализированные клетки медузы перепрограммируются в зависимости от стадии жизни. Впрочем, эти уникальные способности вовсе не означают, что бессмертные медузы никогда не умрут — фактически они могут умереть от травм или голода.

По словам зоолога Фердинандо Боэро, который возглавляет лабораторию, впервые обнаружившую бессмертную жизнь медуз, если ученым когда-то удастся разгадать секрет этого вида, это, возможно, позволит значительно продлить жизнь других видов, в том числе и людей.

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