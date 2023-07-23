Военный эксперт: ВСУ на Юге достигли две цели 23.07.2023, 21:07

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При этом фиксируется повсеместное ослабление российских войск.

Известный украинская военный эксперт Александр Коваленко проанализировал, что сейчас происходит на Юге Украины:

- Неизменно тремя основными локациями самых ожесточённых боевых действий остаются Пятихатки, Работино и Старомлиновка.

Старомлиновка. Контроль северного сектора Старомайорского доставляет серьёзные беспокойства командованию российских оккупационных войск (РОВ). Очевидно, что ресурсом полка село оккупантам не удержать.

В начале 5 июля ОВА даже пришлось тянуть ресурс 49-й ОВА, зона ответственности которой левобережная Херсонщина, в частности, 34-ю ОМСБр, для усиления в районе Мокрых Ялов своих позиций, но не помогло. Силы обороны Украины продолжили ровнять фланги. В районе Приютного есть успехи.

Работино. СОУ не бьют в лоб, а охватывают очень сложный опорник, поступательно выходя на высоты. Нам не так нужно село, как территории вокруг него. Сразу за ним начинается основная линия обороны, которая в большей части размещена в низине. Только российские гении могли такое придумать...

Не смотря на насыщение местности подразделениями 70, 71, 291 и 1430-го МСП, а так же 45-й ОБр ССО (ГУ ГШ вс рф) и в качестве мяса на убой кичек БАРСов, выравнивание флангов идёт по плану. Выход на господствующие высоты ознаменуется очередными рекордами потерь РОВ.

Интересный момент так же и в том, что далее все линии обороны РОВ, вплоть до Токмака - это низины.

Пятихатки, как я говорил ранее, сейчас играют роль, очень схожую с Бахмутом, только в несколько иной ипостаси. Они на себя тянут ресурс РОВ, пытающихся отбить данное село.

Основной донор ресурса - Васильевка, которая является вершиной треугольника оборонного Васильевка-Токмак-Мелитополь. Поэтому, ожидать в этой локации в ближайшее время некой феерии адептам блокбастеров не советую. Ведётся равномерное перемалывание 810-й ОБрМП, 429-го МСП и пр.

Так же, в контексте освободительной операции на Юге и рьяных критиканов происходящего, хочу напомнить освобождение правобережной Херсонщины. Кто скажет, когда началось контрнаступление на том плацдарме? Фактически и полновесно - в мае 2022. Когда был освобождён Херсон?

На Юге продолжается неспешная, очень осторожная, но поступательно продвигающаяся освободительная операция. При этом фиксируется повсеместное обескровливание РОВ. Обе цели - продвижение и истощение врага - достигаются. Резервов РОВ для сопротивления не достаточно, оборона продавливается.

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