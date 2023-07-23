Белорусские грибники похвалились «уловами» из леса 1 23.07.2023, 21:17

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В Лоевском районе море белых грибов, но есть нюанс.

Июль оказался редким на грибные дожди, но кое-где леса уже поливало. Да и прогноз погоды навевает оптимизм. Какие находки у грибников Беларуси 20-22 июля 2023 года, посмотрел сайт ganc-chas.by.

Цена закупки лисичек падает

Алексей Петров 21 июля проверил леса Мозырского района. Говорит, что у них там водятся только грибы лисички.

Алексей рассказал, что заготовщики у них берут лисички по 11 рублей.

Ольга из Кличева поделилась, что у них 20 июля брали лисички по 20 рублей, 21 июля – уже по 10, а на 22 июля обещали по 8.

«Говорят, что Брест и Гомель массово заполнил лисичкой все рынки и фирмы, поэтому цена такая. В Могилевской области дожди и теплые ночи только начались. В том году уже в это время мы собирали 18-17 кг. На сегодняшний день больше 10 кг не собираешь», – говорит Ольга в группе грибников.

Галина Маханова из Светлогорского района рассказала, что у них 20 июля брали лисички по 12, а 21 июля – по 10.

В Калинковичах 19-го брали по 14 рублей, а 21 июля – по 11.

Как рассказали в Ганцевичах Брестской области лисички скупают вообще за 5-7 рублей.

А как с другими грибами в Беларуси?

На Витебщине красноголовик охраняет лес и останавливает машины

Снежана Автушко из Лепеля Витебской области ехала в лес 22 июля. Но вынуждена была остановиться. Потому что прямо у дороги как страж леса стоял красноголовик!

«Удивил придорожный красноголовый страж. Если дожди в прогнозе не испарятся-грибам тоже быть», – констатирует Снежана.

Также, Снежана рассказала, что скоро будет малина. Нашлась в лесу зреющая.

Под Бобруйском пошли разведчики

Маша Никитко сходила 21 июля в Бобруйские леса. Рассказала, что несмотря на обильные дожди, грибов пока немного.

«Только первые разведчики. По болотам пошли первые подосиновики. Под сосной закопался берёзовый белый гриб, удивительно, но он оказался не червивым. Пошли совсем молоденькие лисички. В изобилии в лесу сыроежек и мухоморов серо-розовых», – поделилась Маша.

Под Осиповичами грибы есть, но червивые

Вероника Полонейчик рассказала, что ее находки в лесу 22 июля в Осиповичском районе оказались червивыми. Да еще и змея повстречалась.

«У нас только такие и все червивые. Такую красавицу встретила, кто скажет, что за зверь?» – написала Вероника.

В комментариях предположили, что змея – это веретеница ломкая, или безногая ящерица.

В Лоевском районе море белых грибов. Но есть нюанс

Об этом 21 июля рассказала Наталья Гапонько. Но есть одно «но» — 80% — червивые.

«Лес максимально странный) Смешанный, старый. Они там даже в ландышах растут», – рассказала Наталья.

Николай Белькевич из Солигорского района 21 июля поделился фотками белых грибов, уважительно назвав их ветеранами.

«Они, я думаю, заслужили нашего внимания хотя бы тем, что покормят ещё ненасытную грибную муху и выбросят семян для будущих поколений. А вообще-то, белые первой волны, похоже завершаются. Из пары десятков найденных, только один оказался белым и под шляпкой. Много заметил скрипицы, пару горстей лисичек собрал прямо по дорожкам».

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