Путин в агонии 23.07.2023, 21:31

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В России — серьезный кризис верхов.

Диктатор РФ развернул террор против «партии войны», на которую опирался, начиная агрессию. Арест одного из самых ярых «Z-патриотов» чекиста Игоря Гиркина (Стрелкова - это агония режима. Такое мнение высказал российский историк и политик Дмитрий Чернышевский.

«Арест Стрелкова означает дальнейшее углубление кризиса режима, кризиса верхов… Самым ярким примером этого кризиса был мятеж Пригожина (главаря ЧВК «Вагнер» - ред.) не очень понятный и мутный… Он показал, насколько все плохо с режимом, который не смог подавить мятеж. Теперь пошли дальше. Начали хватать тех, кто ярым образом выступает за войну - ультрафашистов-турбопатриотов… В своем бесновании этот крокодил (режим - ред.), смертельно раненый украинской армией, наносит удары хвостом направо и налево. После мятежа он чувствует необходимость показать силу, запугать обратно… Власть валяется под ногами, Путина никто не уважает. Режим начинает хаотический и бессмысленный террор», - рассказал Чернышевский.

Он заверил, что Путин своим террором только ухудшает собственное положение. Он теряет остатки поддержки в народе.

«После ареста Стрелкова даже для тупоголовых ультрафашистов доходит, что «царь ненастоящий», «измена в Кремле»... Это будет лить воду на мельницу тех, кто выступает за свержение Путина. А когда у Путина нет опоры, на что он может рассчитывать? Бизнес бухтит, интеллигенция бухтит даже та, которая прикормлена, военные спят и видят, как повторить мятеж Пригожина… И вот это все даже в самых тупых головах бродит сейчас. Власть валяется под ногами», - подчеркнул историк РФ.

По его мнению, последнюю точку в этой истории поставит украинская армия. Как только она обрушит фронт, режиму придет конец.

«Уже все говорят, что Путин до нового года не доживет», - констатировал Чернышевский.

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