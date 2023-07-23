«Перевел $500 аванса даже без личного осмотра» 23.07.2023, 21:51

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Белорус в красках рассказал, как покупал подержанную машину.

Подержанный автомобиль – это явно не тот случай, когда покупку можно совершить чуть ли не через интернет, даже не видя, что вы приобретаете. Но этот Focus появился у владельца именно таким образом. Не оказалась ли покупка ошибкой? Об этом он рассказал abw.by.

«Еще и цена – низ рынка!»

– Автомобиль покупал в 2019 году, когда окончательно пришло понимание, что чем «свежее», тем лучше. До этого владел Renault Laguna II – удобная и комфортная машина, но из-за возраста и пробега посещать СТО приходилось уж слишком часто, а я хотел просто ездить.

Изначально, когда Laguna очередной раз «захандрила» прямо в дороге, со злости даже начал присматриваться к новой Granta или немного б/у Renault Logan. Но хотелось хоть немного комфорта, и на всё это накладывался ограниченный бюджет. Потому периодически просто просматривал объявления, определялся с «хотелками» и созревал к покупке.

Пока в один день в продаже не появился этот Focus из трейд-ин у дилера. Входные данные были что надо: один владелец, «родной» пробег 92 тысячи, отсутствие аварийной истории, неплохая комплектация с климат-контролем – мечта белоруса! Подкупал беспроблемный 1,6-литровый двигатель в сочетании с «механикой». Еще и цена – низ рынка! В идеале хотелось бы хэтчбек, но и от седана при таких параметрах отказываться было глупо.

Поскольку нахожусь далековато от Минска, сначала просто позвонил дилеру с целью узнать подробности. Утром на следующий день на осмотр отправился подборщик и подтвердил мысль «надо брать». Вот только за авто к тому моменту выстроилась небольшая очередь, и я был в ней вторым. Можно было подумать, что не судьба, но покупателям передо мной не одобрили кредит, и уже через пару часов я вносил в банке 500 долларов предоплаты, иначе машину купил бы уже следующий в очереди человек. Через пару дней забрал у дилера – там же ее впервые и увидел в живую.

«На фоне каких-то простых «бюджетников» Focus просто «лакшери»

Работ за четыре года было немного, по большей части это просто обслуживание. Забавно, что одно из ТО привело к появлению новой проблемы. Заменил провода, поставил новые свечи, но вместо того, чтобы исправно меня везти, машина спустя день или два «захандрила» и начала неплохо так стрелять в выхлопную систему. Грешил на катушку, но, как выяснилось, у одного из новых проводов треснул наконечник.

О Focus III много написано в интернете. Поскольку мой экземпляр самого раннего 2011 года, он же является и воплощением некоторых фирменных «болячек». Постукивающая рулевая рейка, к примеру, вполне нормальное явление. Машина могла просто заглохнуть где-нибудь на перекрестке, и это тоже нормально: «глюк» первой версии прошивки блока управления двигателем. Еще были треснувшее лобовое стекло и облезающее покрытие центральной вставки на руле, но это уже совсем простые проблемы.

С обслуживанием всё просто: раз в год заезжаю на СТО на замену масла и попутно стараюсь делать всё необходимое. Почти сразу после покупки «перетряс» заднюю «многорычажку» и заменил что-то по мелочи в передней подвеске.

В прошлом году из необходимого была только замена подвеса глушителя и переборка суппорта с ремкомплектом. На расходниках и запчастях особо не экономлю. Беру что-то среднее по цене и проверенных брендов – вот и вся забота о техническом состоянии. С момента покупки проехал порядка 48 тысяч километров и однозначно могу сказать, что с точки зрения надежности и стоимости владения в автомобиле не ошибся.

Пробеги у меня рваные и неравномерные, а последние пару лет автомобиль может и неделю вообще никуда не выезжать, зато потом за день или пару дней могу наездить 600-700 километров.

Что разочаровывает – чрезмерно нежное ЛКП. Ни на одном моем автомобиле птичий помет еще не разъедал лак. Или это птицы стали какими-то другими? И вообще былой лоск кузов однозначно потерял. Присутствуют и сколы, и царапины, и притертости, и следы от чужих дверей. Если не обращать внимания на внешность, то в остальном кузов держится хорошо. Из проблемных мест, которые бросаются в глаза, – уголки на стыках арок и бампера в передней и задней частях.

Сзади этот недостаток уже устранен, правда, не совсем по своей воле – прошлым летом было небольшое ДТП. Всего-то и требовалось, что заменить крышку багажника с фонарями и один фонарь внешний. И здесь злую шутку сыграл тип кузова. На «разборках» масса запчастей для хэтчбеков, а для седанов – попробуй найди. Еще и цены кусачие. Каким-то чудом нашел крышку в сборе с фонарями за 1200 рублей – и это была настоящая удача на фоне предложений за 1800 рублей за голую крышку. Вот как раз в ходе ремонта частично освежились и задние арки.

Что до ощущений от авто, то это просто нормальная машина. На фоне каких-то простых «бюджетников» Focus просто «лакшери», но на фоне чего-то классом выше всё меняется в обратную сторону. Как говорится, всё познается в сравнении. Есть климат-контроль, датчик дождя и света, подогревы сидений, после некоторых простых доработок появился Bluetooth – эдакий «джентльменский» набор, которого на самом деле более чем достаточно. Разве что круиз-контроля порой не хватает.

Водительское место удобное, спина не отваливается даже спустя восемь часов за рулем, хотя салон далеко не самый практичный. Из-за чрезмерно раздутой приборной панели места остается меньше, чем могло бы быть. Если вы «пухляш», то это особенно будет заметно, причем нехватка места будет ощущаться и в ширину.

И еще почему-то при создании Focus в нем напрочь забыли о каких-то дополнительных местах хранения. В быстром доступе у водителя есть только подстаканники и боковой карман двери. В подстаканниках обычно лежат ключи, телефон и различная мелочовка, и вот тот же стакан кофе уже поставить и некуда.

Скоро подходит время очередного ТО. Из проблем на текущий момент – небольшая утечка фреона из системы кондиционирования, до которой не дошли руки. Все жду, когда наконец-то окончательно прогорит гофра. Если менять, то сразу две, при этом процедура требует снятия подрамника. А так поменяю масло и фильтры – и всё будет хорошо.

«Мне не особо важны какие-то там «эмоции» от авто»

Если подводить итоги, то Focus – это пример такого «ровного» автомобиля, у которого количество проблем чуть ли не напрямую зависит от подхода к обслуживанию и пробегу. Делаешь всё вовремя – всё будет хорошо, если, конечно, пробег не приближается к 200 тысячам. Потом уже не угадаешь: многие машины к этому моменту начинают сыпаться, пока сделаешь одно – вылезет другое.

С моим стилем эксплуатации автомобиля наверняка хватит еще на несколько лет почти беспроблемного владения, а там можно будет задуматься и о его замене на что-то более свежее. Мне не особо важны какие-то там «эмоции» от авто. Автомобиль для меня – это в первую очередь средство передвижения, но никак не хобби или стиль жизни. Главное, чтобы я в любой момент мог запустить двигатель и отправиться хоть за тысячу километров. И уж с этим Focus справляется на ура.

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