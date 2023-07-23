Оружие победы: ВСУ показали новое видео с вездеходом «Богун» 23.07.2023, 22:08

«Богун» способен преодолевать практически любые препятствия.

Германия предоставила Украине вездеходы Bandvagn 206. Украинский же снегоболотоход «Богун» был должным образом модифицирован для выполнения задач и уже работает в разных подразделениях украинской армии. Об этом сообщает Military Media Center.

Эта техника также может выполнять роль транспортного средства для перевозки войск, автомобиля скорой помощи.

Отмечается, что вездеход «Богун» является ярким примером того, что независимость военно-промышленного комплекса является одним из факторов обороноспособности страны.

В свою очередь спикер ОК «Юг» Владислав Назаров назвал спасательный автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4x4 оружием победы.

Вездеход «Богун», который может преодолевать почти любые препятствия, в частности ехать по крутым склонам и плыть как лодка, уже активно используется украинскими военными для спасательных, логистических и эвакуационных работ. Благодаря GPS-навигатору он может двигаться даже в условиях практически нулевой видимости.