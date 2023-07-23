Боец ВСУ о боях у Бахмута: Подбито рекордное количество танков врага

Боец ВСУ о боях у Бахмута: Подбито рекордное количество танков врага1
- 23.07.2023, 22:33
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У украинских защитников боевое настроение.
Ситуация на Бахмутском направлении стабильно тяжелая, но контролируемая. Враг накопил здесь значительное количество техники и личного состава.
Об этом «24 Каналу» рассказал боец батальона «Свобода» Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко. По его словам, Бахмут и его окрестности сейчас являются едва ли не самой горячей точкой на фронте.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
Как подчеркнул Лысенко, оккупанты перебросили на Бахмутское направление значительное количество личного состава и военной техники. Но украинские защитники последовательно истребляют российских оккупантов. Недавно там был рекорд по количеству подбитых вражеских танков.
- Если год назад мы видели танки и пытались их сдержать, то сейчас приходится днем по 3 – 4 таких атак отбивать. У нас сейчас рекордное количество более чем за 1,5 года подбитых вражеских танков. Работаем, – подчеркнул Лысенко.
Особенно напряженная ситуация на Лиманском направлении. Однако украинские военные стоят на своих позициях и отбивают атаки противника. У защитников боевое настроение. Продолжается усиленное уничтожение оккупантов.