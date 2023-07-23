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Сырский показал, как ВСУ точными ударами уничтожают склад россиян

  • 23.07.2023, 22:56
  • 1,302
Сырский показал, как ВСУ точными ударами уничтожают склад россиян

Успешную операцию провели бойцы 54-й ОМБР.

Российские войска продолжают нести потери на фронте в Украине. В частности украинские военные недавно уничтожили склад россиян вместе с находившимися в нем оккупантами. Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в Telegram.

На кадрах видно, что ВСУ понадобилось нескольких точных ударов, чтобы Россия не досчиталась не только некоторого количества военных, но и состава, вероятно, с боеприпасами. Точные удары нанесли бойцы 54-й ОМБР.

«Ворон летает, а Буря - стреляет», - подписал видео украинский генерал.

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