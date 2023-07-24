Легендарную карту Буданова продали на аукционе за впечатляющую сумму
- 24.07.2023, 1:09
Деньги, которые получили от ее продажи, пойдут на приобретение пяти комплексов БПЛА для ГУР Украины.
Карту главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова с разделенной территорией Российской Федерации, которая спровоцировала волну возмущения пропагандистов страны-агрессора, продали на аукционе за 14 миллионов гривен (более 381 000 долларов). Об этом волонтер Сергей Притула объявил во время прямой трансляции.
- В аукционе с лотом карты, которую нам передал Кирилл Алексеевич Буданов для того, чтобы мы ее разыграли и полученные средства приобщили к копилке для приобретения 5 комплексов БПЛА EOS текущая ставка 14 миллионов гривен, которую предложил господин Михаил. Продано!, – сказал Сергей Притула и добавил, что эта сумма покрывает 10% сбора.
Упомянутая сумма средств будет добавлена к сбору на приобретение 5 комплексов БПЛА EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений Главного управления разведки.
Карта Буданова - что о ней известно
В кабинете главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова была замечена карта мира, на которой черным маркером была разделена территория России. При этом Курская, Белгородская области и Кубань были «присоединены» к Украине.
Впоследствии журналисты заметили, что карта была снята со стены. Буданов в шутку комментировал, что теперь ее «режут».
Этот предмет вызвал бурную реакцию российской пропагандистов. На федеральных каналах страны агрессора заявляли, что она якобы подтверждает намерения ВСУ нанести сокрушительный удар по России.