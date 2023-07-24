«Побила свой рекорд»: Белоруска набрала шесть килограммов подосиновиков 24.07.2023, 4:17

Ей это удалось за один поход в лес.

Грибной сезон давно в разгаре, и для некоторых он проходит достаточно удачно. В одной из соцсетей белоруска похвасталась, что в воскресенье, 23 июля, набрала шесть килограммов подосиновиков и приложила фото с двумя ведрами грибов, пишет «Зеркало».

— Побила сегодня свой рекорд, — написала пользовательница под снимком и призналась, что щедрые грибные места нашла в лесах Добруша Гомельской области.

«Обалдеть», «Небесная канцелярия подкинула вам влаги», — стали писать в комментариях под ее постом другие участники группы. Отвечая им, женщина призналась, что в лесу «грибников больше чем грибов», поэтому тихая охота у нее растянулась с семи утра до четырех дня.

Однако не всем грибникам сегодня так повезло. Один из мужчин посетовал, что, если на прошлой неделе в Столбцовском районе набрал белых и подберезовиков, то на этой здесь пусто.

— Под Белыничи в Могилевской области можете не ездить. Там ничего нету, — предупредил 23 июля в группе «Грибы: Грибные войска Беларуси» второй участник.

Третий описал ситуацию в Быховском районе:

— Быховский район такая же пустыня!

— Вилейский район, пока сидим дома, — 23 июля описала неудачную грибную охоту еще одна из участниц группы, приложив в подтверждение фото своего небогатого «улова» за два часа в лесу.

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