Россия ночью атаковала Одесскую область дронами-камикадзе 1 24.07.2023, 7:34

2,858

Есть попадание в инфраструктуру.

Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed Одесскую область Украины в ночь на понедельник, 24 июля. Есть попадание.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти 4 часа. По словам Братчука, силы противовоздушной обороны сбили несколько вражеских целей.

«К сожалению, есть попадания в соответствующую инфраструктуру», — заявил он, не уточнив деталей.

В течение прошлой недели россияне регулярно обстреливали юг Украины ракетами и дронами — под ударом были Одесса и Николаев, в частности портовая инфраструктура и зерновые терминалы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».