Россия ночью атаковала Одесскую область дронами-камикадзе

Россия ночью атаковала Одесскую область дронами-камикадзе1
- 24.07.2023, 7:34
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Есть попадание в инфраструктуру.
Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed Одесскую область Украины в ночь на понедельник, 24 июля. Есть попадание.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти 4 часа. По словам Братчука, силы противовоздушной обороны сбили несколько вражеских целей.
«К сожалению, есть попадания в соответствующую инфраструктуру», — заявил он, не уточнив деталей.
В течение прошлой недели россияне регулярно обстреливали юг Украины ракетами и дронами — под ударом были Одесса и Николаев, в частности портовая инфраструктура и зерновые терминалы.