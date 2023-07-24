Как выглядят и сколько стоят самые дорогие ретро-авто в Беларуси 1 24.07.2023, 7:46

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Цены некоторых эксклюзивных моделей впечатляют.

Пока на выходных в Жодино проходила выставка легковых ретро-автомобилей, журналисты издания bar24.by изучили рынок винтажных авто Беларуси. По их наблюдениям, раритеты у нас стоят дешевле, чем новомодные внедорожники. Однако цены некоторых эксклюзивных моделей все-таки впечатляют. Посмотрите сами.

Cadillac Eldorado VII — 95 000 долларов

Город: Минск

Год выпуска: 1971

Двигатель: 8,2 л, бензин

Пробег: 32 187 км

Lincoln Continental V — 77 000 долларов

Город: Минск

Год выпуска: 1977

Двигатель: 7,5 л, бензин

Пробег: 32 187 км

Chevrolet Corvette C3 — 75 000 долларов

Город: Минск

Год выпуска: 1974

Двигатель: 5,7 л, бензин

Пробег: 21 928 км

Wanderer W22 L6 — 50 000 долларов

Город: Барановичи

Год выпуска: 1933

Двигатель: 2,4 л, бензин

Пробег: 100 000 км

Ford Coupe Custom Street Rod — 46 000 долларов

Город: Солигорск

Год выпуска: 1937

Двигатель: 3,5 л, бензин

Пробег: 16 093 км

Porsche 924 — 31 900 долларов

Город: Минск

Год выпуска: 1979

Двигатель: 2 л, бензин

Пробег: 33 474 км

ГАЗ 14 «Чайка» — 30 000 долларов

Город: Минск

Год выпуска: 1982

Двигатель: 5,5 л, бензин

Пробег: 50 000 км

Willis GPV — 30 000 долларов

Город: Барановичи

Год выпуска: 1942

Двигатель: 2,4 л, бензин

Пробег: 314 377 км

Jaguar XJ Series 2 — 23 000 долларов

Город: Минск

Год выпуска: 1975

Двигатель: 4,2 л, бензин

Пробег: 99 000 км

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