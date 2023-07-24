Как выглядят и сколько стоят самые дорогие ретро-авто в Беларуси

Как выглядят и сколько стоят самые дорогие ретро-авто в Беларуси1
- 24.07.2023, 7:46
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Цены некоторых эксклюзивных моделей впечатляют.
Пока на выходных в Жодино проходила выставка легковых ретро-автомобилей, журналисты издания bar24.by изучили рынок винтажных авто Беларуси. По их наблюдениям, раритеты у нас стоят дешевле, чем новомодные внедорожники. Однако цены некоторых эксклюзивных моделей все-таки впечатляют. Посмотрите сами.
Cadillac Eldorado VII — 95 000 долларов
Город: Минск
Год выпуска: 1971
Двигатель: 8,2 л, бензин
Пробег: 32 187 км
Lincoln Continental V — 77 000 долларов
Город: Минск
Год выпуска: 1977
Двигатель: 7,5 л, бензин
Пробег: 32 187 км
Chevrolet Corvette C3 — 75 000 долларов
Город: Минск
Год выпуска: 1974
Двигатель: 5,7 л, бензин
Пробег: 21 928 км
Wanderer W22 L6 — 50 000 долларов
Город: Барановичи
Год выпуска: 1933
Двигатель: 2,4 л, бензин
Пробег: 100 000 км
Ford Coupe Custom Street Rod — 46 000 долларов
Город: Солигорск
Год выпуска: 1937
Двигатель: 3,5 л, бензин
Пробег: 16 093 км
Porsche 924 — 31 900 долларов
Город: Минск
Год выпуска: 1979
Двигатель: 2 л, бензин
Пробег: 33 474 км
ГАЗ 14 «Чайка» — 30 000 долларов
Город: Минск
Год выпуска: 1982
Двигатель: 5,5 л, бензин
Пробег: 50 000 км
Willis GPV — 30 000 долларов
Город: Барановичи
Год выпуска: 1942
Двигатель: 2,4 л, бензин
Пробег: 314 377 км
Jaguar XJ Series 2 — 23 000 долларов
Город: Минск
Год выпуска: 1975
Двигатель: 4,2 л, бензин
Пробег: 99 000 км