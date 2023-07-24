ГУБОПиК записал «покаянное» видео со спортсменом-ябатькой

ГУБОПиК записал «покаянное» видео со спортсменом-ябатькой10
- 24.07.2023, 8:09
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Силовикам не понравилась его татуировка.
Гродненские силовики задержали парня, у которого на руке было набито, как утверждается, «черное солнце». В «покаянном» видео он рассказал, что никогда не придерживался ни нацистских, ни оппозиционных взглядов и «всегда был и будет патриотом своей родины».
Приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал отметил, что задержанный — «спортсмен, не употребляет алкоголь и не курит, трудится на заводе, поддерживает Беларусь и любит публично носить государственную символику».