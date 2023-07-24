Путин разрушает национальный миф 4 Альфред Кох

24.07.2023, 8:29

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Теперь у России нет шансов.

Прошел один год и сто сорок девять дней войны. Вот я и вернулся из своего похода в горы. И опять продолжаю вести «Дневнике войны». Пока нет карт ISW и поэтому оценить обстановку на фронте трудно. Но можно почти наверняка сказать, что она не сильно изменилась за прошедшие несколько дней.

Зато сильно поменялось то, что делает Путин. Вот уже несколько дней подряд, с момента как Россия вышла из «зерновой сделки», путинские вояки разрушают Одессу. Сегодня ночью они разбомбили Дом Ученых и Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Когда я лазил по горам, то я все время думал, что по возвращении надо написать про Зеленского и саммит НАТО в Вильнюсе, про «зерновую сделку», про Пригожина с Гиркиным, про очередные путинские бредни о польских аппетитах на Западную Украину и про многое другое.

И, наверное, когда-нибудь, может даже завтра, я об этом напишу. Но не сегодня. Не сегодня. Сегодня я буду писать только про Одессу. Итак, Одесса. Я не знаю, есть ли в мире город, который (может быть после Москвы и Петербурга) оказал большее влияние на русскую культуру, чем Одесса.

Оставим в стороне хрестоматийные сюжеты о Пушкине в Одессе. Но то, что Одесса дала миру Ахматову, Бабеля, Багрицкого, Олешу, Ильфа, Петрова, Катаева, Жванецкого… Одного этого достаточно чтобы понять: вся русская литература 20 века невообразима без Одессы. А сюда ведь надо еще прибавить и долго живших в Одессе Бунина, Куприна, Паустовского…

Как можно себе представить русскую культуру без Рихтера, Ойстраха, Гилельса, Утесова? Впрочем, ладно. Хватит перечислять фамилии. Мы все знаем, что такое Одесса. И даже тот самый «блатной» язык на котором говорит Путин - это одесский язык: «феня» - смесь суржика и идиш с вкраплением греческих и цыганских слов.

И теперь Россия бомбит Одессу. Ее порт («в ночи простерт»). Ее старинные особняки и храмы, ее здания, скверы и улицы. Гибнут и получают увечья одесситы. Старики, женщины, дети. Путин не хочет, чтобы Одесса занималась тем, чем она занималась с момента своего основания - торговала зерном. Потому он ее бомбит.

Если в России еще остались русские люди, то они должны понять, что они стреляют себе в висок. Они убивают город, который в значительной степени создал их культуру, про величие которой они все время талдычат. Они все время кричат, что украинский национализм угрожает русской культуре в Украине, а сами бомбят Одессу, то есть один из источников этой культуры!

Один из моих любимых сюжетов в истории немецкой культуры является заочная полемика между Томасом Манном и Йозефом Геббельсом. Во время Второй Мировой войны Томас Манн, будучи уже в эмиграции, в Лондоне, выступил по ВВС с резкой критикой национал-социализма. Узван об этом, Геббельс сказал: «немецкая культура обойдется теперь и без господина Манна». На что нобелевский лауреат Томас Манн ответил: «Немецкая культура - там где я!».

Русская культура - там где Одесса. В Москве и Петербурге ее не осталось. Там лишь Прилепин и Чичерина, Певцов и Машков, Богомолов и Шаман… Если это и деятели культуры, то ровно те, что описаны в знаменитом романе Клауса Манна (сына Томаса Манна) «Мефисто».

Я понимаю, что отчуждение между украинцами и русскими, та ненависть, которая теперь разделяет их, не пройдет в одно мгновение. Нужны будут годы, прежде чем опять станет возможным обычное человеческое общение. Но до сих пор я был убежден, что если когда-нибудь и начнется восстановление былой дружбы, то оно начнется в Одессе.

Но теперь это невозможно. Путин перерезал последнюю ниточку, которая еще хоть что-то соединяла, которая давала надежду на то, что не все еще потеряно. Путин потерял Одессу. Он потерял одесситов. И, зная их характер, могу уверенно сказать: теперь они будут последними, кто забудет то зло, которое Россия им причинила.

Это невообразимо, то что сейчас твориться. Рубится корень своего же собственного национального мифа. Только лишь потому, что он оказался по ту сторону государственной границы.

Как такое возможно? Почему, например, австралийцы или канадцы не бомбят Ливерпуль на том лишь основании, что он теперь находится в другой стране? Нет! Они продолжают слушать The Beatles, считая их частью своей культуры!

Что за дикая блажь: обязательно объединить всех русскоязычных людей в одном государстве? Причем непременно со столицей в Москве! Почему немецкоязычные люди могут спокойно жить в минимум четырех разных государствах? И никому в голову не приходит их обязательно объединить под властью Берлина. Тем более - военной силой.

Почему арабоязычные люди могут жить в нескольких десятках разных государств? Почему народы Африки, говорящие на суахили, не живут в одном государстве? Почему только у русскоязычных есть такая обязанность? Почему Москва считает это благом? Почему ради этого нужно бомбить Одессу?

Как хотите, но я не понимаю как Путин может победить. У него нет ни малейших шансов. На свете сейчас нет ни одного сколько-нибудь значимого государства, которое решилось бы открыто высказаться в пользу России.

А это значит, что весь мир понимает: наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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