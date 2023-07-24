Куда «вагнеровцы» могут «сходить на экскурсию» 3 24.07.2023, 8:56

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Фото: EPA

Домашняя заготовка Лукашенко, сыгранная под камеры, вряд ли будет иметь успех.

Лукашенко привлек к себе внимание рассказом о желании боевиков, дислоцирующихся в Беларуси, атаковать Польшу. Но гораздо вероятнее, что наемники Пригожина в конечном счете станут проблемой для правителя Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

– Нас стали напрягать «вагнеровцы». «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», – заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным. – А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Бахмутом, они же знают, откуда шла военная техника.

Прозрачный намек на то, что банда Евгения Пригожина может напасть на Польшу, сопровождался упоминанием, что от похода наемников сдерживает лично «главный миротворец планеты». Тем самым Лукашенко выступает в роли спасителя Запада от орд «Вагнера».

Однако эта домашняя заготовка, сыгранная под камеры, вряд ли будет иметь успех. НАТО не оценит титанические усилия Лукашенко по предотвращению вторжения в Польшу, поскольку не нуждается в оных.

Помнится, «вагнеровцы» пять лет назад уже сходили на «экскурсию» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где и произошло их единственное за все время прямое столкновение с американцами. В результате трупы наемников до сих пор сосчитать не могут: то ли десятки, то ли сотни.

Боевики ЧВК вместе с российской армией девять месяцев брали Бахмут. И кого-то хотят напугать перспективой их похода на Варшаву? Ну-ну.

Куда реальнее, что «вагнеровцы» спустя некоторое время предпочтут отправиться на «экскурсию», например, во Дворец независимости. Да, конечно, белорусские спецслужбы пристально следят за пригожинцами. Но, как показывает российский опыт, это мало от чего страхует. Расстояние же от Цели до Дроздов куда меньше, чем от Ростова до Кремля.

Запад тоже не оставит совсем без внимания плохо завуалированную угрозу от Лукашенко. Вряд ли она кого-то испугает, но превентивные меры на случай провокаций «вагнеровцев» с территории Беларуси в отношении Польши и Литвы будут приняты.

...А пока Лукашенко в Санкт-Петербурге анонсировал возможность «культпохода» в Польшу, украинские дроны уже «осмотрели достопримечательности» в центре Москвы.

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