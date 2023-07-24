ВСУ ударили по складу с боеприпасами под Джанкоем: объявлена эвакуация 2 24.07.2023, 9:01

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Началась мощная детонация.

В оккупированном украинском Крыму возле аэродрома в поселке Красногвардейское прогремели взрывы в понедельник утром, 24 июля. Оккупанты говорят о попадании в склад с боеприпасами под Джанкоем, пишет New Voice.

Об этом сообщают Telegram-каналы, публикуя видео. Пишут, что взрывы раздаются со стороны села Веселое, где расположен официально не функционирующий военный аэродром.

Гауляйтер Сергей Аксенов заявил об атаке 11 беспилотников и попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе. По его версии, 11 дронов «нейтрализовали», а обломки якобы повредили частный дом в Кировском районе.

Оккупанты «в целях безопасности» приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой — Симферополь и хотят сделать схемы объезда. Также Аксенов заявил об «эвакуации» жителей близлежащих сел в радиусе 5 километров от места взрывов

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