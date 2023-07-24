«А я вам сейчас покажу…», дубль два Александр Класковский

24.07.2023, 9:25

Как Лукашенко подыгрывает Путину.

На встрече с Владимиром Путиным 23 июля Александр Лукашенко наигранно пожаловался, что его «начали напрягать» прибывшие в Беларусь

вагнеровцы. Мол, просятся «на экскурсию» в Варшаву и Жешув.

Таким образом белорусский правитель, прилетевший на переговоры в Санкт-Петербург, явно подыграл «старшему брату», наехавшему на поляков несколькими днями ранее.

Опять представилась возможность подыграть Кремлю

21 июля на совещании с членами Совбеза РФ Путин заявил, что под маркой конфликта в Украине польские лидеры хотели бы «вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях».

Российский президент пообещал в случае агрессии защитить Беларусь как часть Союзного государства всеми имеющимися у России средствами (толстый намек и на ядерное оружие, которое перебрасывается на белорусскую территорию).За этими наскоками, угрозами читается раздражение Москвы тем, что поляки сильно помогают украинцам в их противостоянии с российскими захватчиками.

Лукашенко же такая риторика как бальзам на душу. Он ведь испортил отношения с Польшей еще задолго до широкомасштабного вторжения России в Украину. И, объясняя конфронтацию между Минском и Варшавой, за которой на самом деле стоит прежде всего конфликт ценностей, много лет твердит, что поляки точат зубы как минимум на пол-Беларуси.

Так что, во-первых, у белорусского автократа свои счеты с польским истеблишментом, который последовательно поддерживает политических

противников Лукашенко, выступает за жесткие санкции против его режима. Во-вторых, теперь вот представилась возможность поддержать путинский накат на поляков, вновь вербально показать свою преданность.

На поляков у белорусского правителя и свой зуб

23 июля в Питере Лукашенко с удовольствием поставил любимую пластинку. Развивая конспирологию «старшего брата», гость заявил, что в Варшаве рассчитывают «оторвать этот кусок западной Украины <…> под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло». И что, мол, «американцами это поддерживается» (ну как же не нарисовать тут и руку Вашингтона!). Ну и Беларуси, понятное дело, угрожают.

В Польше всю эту конспирологию рассматривают как бред. Тамошний политический бомонд давно не мыслит категориями приращения земель, это прошлый век. К тому же у страны ЕС и НАТО в этом плане жесткие ограничители. Но Кремль здесь просто приписывает недругам свой имперский, захватнический образ мышления, и вправду не догоняя, что демократический мир устроен иначе.

Это тот случай, когда, говоря русской пословицей, вор кричит «держи вора!» Лукашенко сам не империалист, притязаний на Белосток не высказывает. Предел его мечтаний — править до скончания века на своем «клочке земли». Но он уже впрягся за Кремль, деваться некуда.

К тому же на поляков у белорусского правителя свой зуб. Лукашенко, наверное, действительно верит в планы Варшавы свергнуть его: не зря ведь там пригрели «беглых», готовят какие-то хоругви и вообще лязгают гусеницами.

Потому он так благодарен Путину за «гарантии безопасности белорусской стороне» (читай: нынешнему режиму), что тоже прозвучало в Питере: «Вы вообще первый в России человек, который об этом сказал открыто, четко и понятно».

«А я вам сейчас покажу…», дубль два

И вот вам вишенка на торте. На переговоры со «старшим братом» гость привез «карту о переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства». Это напомнило мем «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение» (в марте 2022-го Лукашенко тоже на встрече с Путиным и тоже подыгрывая ему, демонстрировал карту, якобы доказывавшую, что украинцы готовились ударить первыми).

Поляки сейчас действительно перебросили свои 12-ю и 17-ю механизированные бригады поближе к восточной границе. Но это стало как раз таки реакцией на прибытие в Беларусь оставшихся с Евгением Пригожиным после его «недомятежа» бойцов ЧВК «Вагнер».

И если вдуматься, то Лукашенко теперь, смачно расписывая агрессивные намерения пригожинцев, фактически подтверждает, что опасения поляков не напрасны. Неслучайно в этом контексте белорусский правитель упомянул Жешув. Там крупный аэродром, это сейчас хаб для переброски украинцам военной техники.

Легкой прогулки в страну НАТО не получится

Понятно, что вагнеровцы (или сам Лукашенко от их имени) бравируют, говоря об «экскурсии» — то есть легкой военной прогулке — в Варшаву или Жешув.

По сведениям украинской погранслужбы, на 22 июля в Беларуси могло находиться до пяти тысяч пригожинцев. 23 июля прибыла еще одна их колонна, но совсем маленькая. Как заявил один из командиров ЧВК, всего в Беларусь может прибыть до 10 тысяч бойцов.

Однако, во-первых, это пока не факт, во-вторых, и десяти тысяч явно мало, чтобы наступать на Украину или Польшу. Гибридные провокации — это да, можетбыть. В этих делах вагнеровцы как раз мастаки. Но вот при попытке серьезного вторжения их быстро покрошат как украинцы,

создавшие мощную оборону на своей северной границе, так и поляки. Те действительно не спят в шапку, ускоренными темпами укрепляют свою армию, оснащают ее отличным вооружением и рассчитывают на помощь всей НАТО, и прежде всего американцев.

Лукашенко же, пугая Варшаву вагнеровцами, подсветил пару интересных моментов. Прозвучало, в частности: «Мы же контролируем, что происходит». Речь, как можно понять, о настроениях в лагере «Вагнера» под Осиповичами.

Белорусские спецслужбы, надо думать, и впрямь там всё плотно отслеживают. Также Лукашенко подчеркнул: Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились». Надо понимать: как договорились он и Путин. Ну а якобы жалоба, что вагнеровцы «начали напрягать», на самом деле — эпизод пиар-спектакля, разыгранного на пару с кремлевским вождем. Это месседж полякам: будете так рьяно помогать Киеву — мы же можем и спустить кое-кого с поводка.

Эти гости могут напрячь и не понарошку

Но здесь просится ряд ремарок. Прежде всего, не факт, что Путин сейчас может приказывать Пригожину (как можно понять, дерзившему даже во время их «стрелки» в Кремле 29 июня). Как не факт и то, что тот действительно рвется на Варшаву или Жешув. Пригожин прежде всего бизнесмен и просчитывает риски.

Выступая на днях в лагере под Осиповичами, он заявил: «Мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время. За это время мы сделаем, я в этом уверен, белорусскую армию второй армией в мире. А если нужно, то вступимся за них, в случае если это потребуется. <…> Дальше готовимся, повышаем свой уровень — и вновый путь, в Африку».То есть главная цель — возврат к африканским делам. И лишь попутно — «передача опыта» белорусским военным. Плюс этакий реверанс перед местным вождем — туманное «вступимся, если», подразумевающее защиту от мифического нападения.

Лукашенко в ряде речей тоже делал упор на то, что часть вагнеровцев хорошо бы использовать в качестве инструкторов. Также у него могут быть планы совместного с Пригожиным бизнеса в Африке. Еще белорусский правитель сказал ранее, что готов помочь пригожинцам «перекантоваться» — то есть побыть в стране временно.Он хоть и пытается напугать поляков вагнеровцами, но наверняка не заинтересован действительно влезать в вооруженный конфликт со страной НАТО. Лучше и впрямь какое-то количество этих малопредсказуемых ребят рассредоточить в качестве инструкторов по разным частям, основную же массу отправить с богом на Черный континент.Однако перспектива африканских проектов Пригожина под вопросом: Кремль может их отжать. Неясна и судьба самого предводителя неудавшегося мятежа: мстительность Путина хорошо известна.

В общем, не исключена ситуация, когда пять или десять тысяч мающихся без дела «диких гусей», сконцентрированных под Осиповичами, могут стать проблемой или даже угрозой для самого Лукашенко. И напрягут уже совсем не понарошку.

Александр Класковский, «Позiрк»

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