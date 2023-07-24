Украинская разведка намекнула на новые удары по Крымскому мосту 24.07.2023, 9:26

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У ВСУ для этого есть все возможности.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Украина имеет средства поражения логистических путей оккупантов, в том числе и Крымского моста. Как отметил в интервью телеканалу «Мы - Украина» представитель ГУР Вадим Скибицкий, повреждение Крымского моста - это существенный удар по России, пишет unian.net.

Скибицкий напомнил, что Россия осуществляет через Крымский мост обеспечение южной группировки оккупантов, в том числе дислоцированных в Херсонской и Запорожской областях.

«(Крымский мост) - это стратегический объект, который обеспечивал российскую группировку войск сначала в Крыму, а сегодня обеспечивает всю южную группировку войск, которая находится и на полуострове, и на наших временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей», - цитирует Скибицкого пресс-служба разведки в Telegram.

Недавнее поражение Крымского моста нарушает линии снабжения российских оккупационных войск.

«Мост - это сложное сооружение, но возможность наносить (по нему) удары и препятствовать, прежде всего, логистическому военному обеспечению российских войск на нашей территории есть», - отметил представитель ГУР.

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