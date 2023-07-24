Белорусы еще успеют купить дешевый доллар? 24.07.2023, 9:31

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Прогноз от финансовых аналитиков.

Можно смело утверждать, что наступившая неделя будет непростой на внутреннем и мировом финансовых рынках, пишут финансовые аналитики myfin.by.

Отсюда сделать достоверный прогноз достаточно сложно.

Но если отталкиваться от того, что российский рубль получит поддержку, предположим все же, что на белорусском валютном рынке курс доллара вплотную подойдет к отметке в USD/BYN 3,0000 с вероятностью минимально снизиться ниже этого курса.

Не исключено, что в конце недели на фоне решений ФРС и ЕЦБ курс доллара может вернуться к росту. Российский рубль в таком случае может минимально вырасти в цене на белорусском валютном рынке.

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