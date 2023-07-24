В Крыму остановили поезда после взрыва на складе боеприпасов 1 24.07.2023, 9:42

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Оккупационная администрация в панике.

В оккупированном Крыму остановили движение пассажирских поездов после взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Остановлены два поезда, следовавших в Симферополь и Севастополь. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП.Симферополь».

«Пассажиров доставят автобусами с Джанкойского района до станций, откуда они уедут по железной дороге», - говорится в сообщении.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места взрывов в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

Напомним, в оккупированном российскими войсками Крыму утром 24 июля раздались взрывы. Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.

Аксенов также сообщил, что приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь.

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