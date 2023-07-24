Мининформ испугался крупнейшей интернет-библиотеки белорусской литературы 13 24.07.2023, 9:49

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Сайт заблокировали.

В Беларуси заблокировали сайт kamunikat.org. Доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации.

При попытке зайти на страницу из Беларуси появляется соответствующая заглушка, отмечает zerkalo.io.

Из-за границы сайт открывается без проблем, соответственно, внутри страны попасть на него можно с помощью VPN-сервисов.

Kamunikat.org — это крупнейшая интернет-библиотека белорусской литературы, в ней размещены тысячи книг, журналов, аудиокниг.

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