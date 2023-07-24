Военный аналитик: Арест Гиркина был выгоден одному человеку 3 24.07.2023, 10:05

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Кремлю турбо-патриоты уже начинают действовать на нервы.

Арест российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова выгоден прежде всего министру обороны РФ Сергею Шойгу, которого тот постоянно критиковал за некомпетентность, считает военный эксперт Юрий Федоров, пишет unian.net.

«Смысл его (ареста - прим.) состоит в том, чтобы закрыть крики на военное ведомство «справа» - ура-патриотов», - высказался эксперт.

По словам Федорова, Кремлю турбо-патриоты уже начинают действовать на нервы. «Потому что успехов нет, а эти люди стучат кулаками, говорят всякие обидные слова и не стесняются говорить о том, что российскую армию продолжают преследовать неприятности. Преследуют неудачи. А это Кремлю сейчас не нужно. Особенно после того, как Евгений Пригожин поднял вооруженный мятеж. Он ведь тоже критиковал Шойгу, (начальника Генштаба ВС РФ - прим.) Герасимова, самого Путина... С Пригожиным справиться не смогли, потому что у него 20 тысяч наемников, неплохо вооруженных. А что с Гиркиным? А у Гиркина всего 15 человек в «Клубе рассерженных патриотов», - высказался эксперт.

Однако Кремль раздражало даже то, что у Гиркина была своя аудитория как у блогера. «Решили от него избавиться... на 5 лет. Если покается - (дадут) досрочное».

«Но дело не в этом террористе. Стабильность в России все падает и падает. Стабильность в армии сокращается. В армии растет недовольство (разного рода недовольства), - констатировал Федоров.

Он считает, что Кремль после всего этого попытается повлиять и на аудиторию Гиркина, оставленную без присмотра, но, заметил эксперт, «изменить сознание людей гораздо сложнее».

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