«Заткнула за пояс соседских мужей» 9 24.07.2023, 10:20

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История минчанки, которая сделала все сама: дом, мебель и даже сауну.

Уберите от экрана самовлюбленных мужчин и тех, кто считает, что стройка — это не женское дело. Сегодня мы в гостях у дизайнера Ольги, про которую соседки говорят, что она «заткнула за пояс всех соседских мужей» — построила большой загородный дом с классным интерьером за 9 месяцев, сама обустроила сауну и даже мебель своими руками сколотила. Это реальная история про переезд из города и готовый план реализации мечты о жизни за городом, пишет realt.by.

Бери и делай

Место для переезда из Минска Ольга выбрала отличное — высокое, без соседей напротив, с видом на поле и лес. Участок, правда, сложный — перепад высот целых 8 метров. Обустроить такой с наскока не получится — нужно приложить немало усилий, чтобы он приобрел обжитый вид. Но у хозяйки особое отношение к трудным задачам — берет и делает, на потом не оставляет.

— Участок когда увидела, то даже почти не торговалась — купила его за 24 тысячи долларов, — рассказывает Ольга. — Он мне очень понравился из-за рельефа и видов, которые с него отрываются. О том, как его потом привести в порядок думала в последнюю очередь.

Земля продавалась с готовым свайно-винтовым фундаментом, расположенным в высшей точке рельефа. Он и стал основанием будущего дома на 160 квадратов. Исходя из его размеров и конфигурации Ольга с сестрой-архитектором нарисовали эскизный проект — образ, картинку, под которую проектировщики изготовили строительный проект.

— Я не сразу решилась на стройку — сначала рассматривала вариант покупки готового или полуготового дома, — говорит она. — Но не нашла ни одного, в который можно было бы заселяться без переделки. Подумала, что проще строить свой.

Изначально в планах был деревянный дом, но он выходил дорого, был риск получить стройку на несколько лет. Поэтому Ольга решилась на каркасный. Из всех компаний, работающих по этой технологии выбрала самую малоизвестную и не прогадала.

— Фирма совсем небольшая, но работали четко, по графику, без задержек, — рассказывает она. — Подкупило и то, что они не брали предоплату 50%: сделают этап тысяч на пять — я оплачиваю. Для меня это было гарантией, что меня не кинут — лишних денег у меня не было, я располагала лишь суммой от проданной квартиры.

Стройка дома длилась 3 месяца и строители сдали дом под чистовую отделку. За 60 тысяч долларов Ольга получила одноэтажный дом с большой крытой террасой на 160 квадратов — неплохой вариант по цене двушки. Стоит отметить, что каркасник получился довольно энергоэффективным — 250 мм утеплителя в стенах, 300 — в крыше и полах. Для фасада и внутри использовалась имитация бруса.

— Дом на гарантии, но пока ничего не сломалось, каких-то проблем не вылезло, поэтому я считаю, что мне повезло со строителями, — говорит владелица.

Отделкой Ольга занималась сама: шлифовала, красила стены, полы и потолки — буквально все, кроме плиточных работ.

— Думаю, сейчас бы я и с плиткой управилась, — смеется она. — У меня принцип: если это может кто-то — можешь и ты.

Интерьер своими руками

Дизайн интерьера также ее рук дело — сама придумала, сама реализовала. Тут стоит напомнить, что у хозяйки не только отличный вкус, но и богатый опыт интерьерных работ.

— За 20 лет работы в этой сфере у меня хорошая насмотренность, я четко понимаю, что мне нравится, а что нет, — говорит она. — Однозначно не гонюсь за модой — каждый год не будешь переделывать интерьер. Если следовать исключительно модным тенденциям, то через год будешь читать про себя статью «5 вещей, которые портят интерьер».

Ольга считает, что не всегда обязательно придерживаться догм и правил какого-то одного стиля в интерьере — владельцу ведь может нравиться какой-то определенный цвет, удобное кресло или плитка, которые не совсем по стилю.

— Зато владелец сможет не боясь повесить картину, купленную в Турции — пускай это будет такая эклектика, интерьер в стиле фьюжн, — говорит она. — Я против супер ровных стен, острых углов, глянца и четких линий. Это все непрактично — вы же не будете постоянно держать своих детей под контролем, чтобы они не дай Бог не сломали что-то или не нарисовали на ваших белых стенах. Я верю в историю индивидуальных интерьеров.

Дом Ольги строился под вещи и идеи, которые давно были у хозяйки в задумке. Например, второй свет с круглым окном под потолком в гостиной появились благодаря огромной люстре, состоящей из стеклянных элементов ручной работы.

— Раньше она висела в моем салоне штор, ее сделал один известный художник, — говорит Ольга. — Салон закрыла, люстру забрала — мечтала, что когда-нибудь она будет украшать мой загородный дом. Поэтому, когда делала проект, специально под нее убрала перекрытие над гостиной. Через круглое окно солнце дает не только дополнительное освещение — его лучи, преломляясь и рассеиваясь в стекле, создают нереальную красоту на стенах.

В доме Ольги нет единообразия — в каждой комнате есть своя фишка. Спальни, например, можно различать по цветам: гостевая желтая, хозяйская чуть розовая, детская — зеленая.

— А еще я люблю красивые обои, поэтому попросила строителей оставить небольшой кусок стены без деревянной зашивки — под свои самые любимые, — говорит она. — Для изголовья своей кровати я приберегла трубку дорогих обоев с цветочным орнаментом и шторы с похожим рисунком на окно.

В спальне Ольга отказалась от шкафов — большую гардеробную отделяют шторы. Хотите верьте, хотите нет, но комоды, стеллажи и прочую мебель она сделала своими руками. Все просто — купила мебельные щиты, распилила в нужный размер, собрала и покрасила. Говорит, с интернетом можно что угодно сделать (про себя подумал — ага, а еще если руки из нужного места растут).

Каждая вещь в доме не случайна, имеет свою историю. Вот, например, круглый стол — его хозяйка купила по объявлению, почистила, приделала ноги и покрасила. Здесь же — «шляхетный» диванчик из 1905 года, который Ольга нашла на чердаке в браславской деревне. Он был в плачевном состоянии, под красным бархатом обивки — сено. Ольга его восстановила — натянула новую ткань, сено заменила на поролон. С дубовой частью пришлось повозиться.

— Дерево было покрыто составом на основе пчелиного воска, который глубоко впитался — казалось, уже все счистила, а начинаешь наносить современную пропитку — она зеленеет. Наверное, месяц терла, пока не добилась желаемого результата.

Для кухни Ольга заказывала каркас и деревянные фасады отдельно. Прикручивала и красила их сама. Столешницы дубовые, покрытые маслом. Ольга говорит, что на них со временем могут появиться пятна, но это проблема легко устраняется — дерево шлифуется и покрывается маслом. Любой другой материал так просто не отремонтируешь.

Межкомнатные двери может и самые дешевые, из массива сосны, но после покраски идеально вписались в интерьер. Паркет сосновый, под полупрозрачной белой пропиткой. Ольга специально сделала его состаренным — с ней в доме живут две собаки и четыре кота и понятно, что рано или поздно на нем появились бы царапины. И чтобы «дефекты превратить в эффекты», она сделала его таким, как будто он прослужил уже 100 лет.

— Бороться всю жизнь с трещинами, сколами и царапинами невозможно, они все равно появятся, — объясняет Ольга. — А в итоге все вместе смотрится неплохо, обжито, по домашнему.

Стоит отметить, что многие вещи в доме сделаны с учетом усато-хвостатых жильцов: все цветы закреплены по стенам, телевизор имеет специальное крепление, по комнатам расставлены когтеточки и даже кресла-лежанки. Новогоднюю елку приходится ставить максимально высоко — в проеме круглого окна.

— Я даже изобрела специальную накидку для кресел, которую можно откинуть, когда хочешь присесть — так на одежде не остается шерсти, — рассказывает Ольга. — Буду внедрять для своих клиентов, у которых в доме есть коты и собаки.

В гостиной планировался камин на дровах, но Ольга передумала — в доме и так тепло. Поэтому на его месте будет стоять био-камин, для антуража.

На выходе из дома заглянули в топочную — здесь кроме газового котла и бойлера находится небольшая ванна. Ольга говорит, что и коты и собаки приучены при входе в дом мыть лапы — железная дисциплина. Здесь же удобно помыть обувь после работы на участке.

Напротив топочной — санузел, в котором Ольга выкроила место для сауны. Она действующая — стены и полки обшиты деревом, в углу стоит электрокаменка. И все до последнего гвоздя — дело рук Ольги.

— Баню отдельно на участке еще неизвестно когда построю, а попариться уже можно прямо здесь и сейчас, — говорит Ольга.

Горный ландшафт

На участке еще есть над чем поработать, но основные земляные работы уже закончены, территория по периметру огорожена. Ландшафт получился сложным — с одной стороны склон идет вниз, с другой — вверх. Склоны укреплены пластиковой георешеткой и укрыты геотекстилем — так они не зарастают сорняками. Со временем окрепнут высаженные почвопокровные растения, которые создадут зеленый ковер на слонах. Газон на таких кручах точно не вариант.

Интересно реализована ливневка: вода с крыши попадает в «горную реку» — желоб из камней — и уходит вниз по склону в конец участка.

Терраса Г-образная, обрамляет дом с двух сторон. В теплое время года здесь проходит большая часть времени, поэтому Ольга к ее оборудованию подошла ответственно: сшила для нее плотные шторы, подвесила кресло-кокон, поставила стол и удобные стулья, в планах — удобный диванчик. Еще один полезный лайфхак от Ольги — шторы закреплены снизу на металлическом тросике. Так даже в сильный ветер они не будут развеваться.

Дитя асфальта в деревне

Здесь, вглядываясь в горизонт и живописные пейзажи, мы не могли спросить — интересно ли жить в деревне после Минска?

— Жизнь за городом от городской отличается кардинально, — говорит она. — Особенно для меня — я дитя асфальта, никогда не понимала деревенской жизни, избегала поездок с родителями на дачу. Но вот уже живу здесь третий год и я очень довольна таким переменам. Зимой тоже шикарно — в доме тепло и комфортно, за окнами — живописная картинка. Деревня жилая, не дачи, и как только снег выпадает, сразу трактор едет, дороги чистит. Но так как мой дом на горе, иногда бывали трудности с заездом во двор. Но лопату в руки — и занимайся спортом.

В деревне никогда не скучаешь, дел больше, чем времени, и его точно не хватает на телевизор.

А еще мне нравится это ощущение, когда возвращаешься с работы и въезжаешь в деревню — как будто ты приехал в отпуск.

Большинство моих соседей тоже бывшие горожане. У нас тут на Новый год более 30 человек собирается — шашлык, шампанское, музыка. Живем очень дружно.

Я помню, как мы купили квартиру в новом доме в «Солнечном», и я наивно думала, что будет дружное комьюнити, люди перезнакомятся, сдружатся. Но после первого же общедомового собрания поняла — ничего этого не будет. Наоборот, все со старта переругались — просто так, просто потому, что могут. Если перефразировать Булгакова, то минчан испортил квартирный вопрос — как и любого москвича. За четыре года, что там жили, соседи постоянно конфликтовали, увольняли председателя, шла резня за деньги ТС. Чат откроешь — там только мата не хватает. А здесь, в деревне, собрались те, кто сбежал не из квартиры, а от токсичного общения.

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