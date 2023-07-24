Российские пропагандисты: Осенью начнутся жесты «доброй воли» 4 24.07.2023, 10:22

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Ведется подготовка к отступлению.

Руководство России явно готовит непростые решения по войне в Украине, как и в 2022 году. Летом упор будет сделан на политические процессы и подготовку, а осенью начнутся жесты «доброй воли».

ТГ-канал «Бульба престолов» утверждает, что подготовка к отступлению армии РФ в Украине явно ведется, обращает внимание «Диалог».

«Обезглавлены многие части ВС РФ, оскоплен «Вагнер», да и обвинение Квачкову, обыски в «Листве» и арест Игоря «Сплотившегося» Рваныча (Гиркина-Стрелкова - ред.) явно не просто так. Как будто висельные знают, что впереди будет что-то эпичное и заранее берут под контроль потенциальные точки кристаллизации недовольства», - предполагают пропагандисты.

По их же оценке, армию РФ ожидает разгром на трех направлениях. ВСУ уже «прожаривают» противника, и, если темп сохранится, защитников Украины будет ждать успех. Последние полтора месяца показали, что Киев прощупал противника и теперь методично бьет по самым «тонким» местам.

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