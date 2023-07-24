«Украинская правда»: Атака беспилотников — спецоперация ГУР

«Украинская правда»: Атака беспилотников — спецоперация ГУР1
- 24.07.2023, 10:33
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Продолжение следует.
Ночная атака беспилотников 24 июля на столицу России была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
Об этом сообщил собеседник «Украинской правды» в секторе безопасности и обороны
«Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует», — рассказал собеседник издания.
По словам источника, все запущенные разведкой дроны достигли Москвы.
Как писал сайт Charter97.org, в ночь на понедельник, 24 июля, в столицу России Москву атаковали несколько неизвестных беспилотников.
Последствия атаки опубликовали в местных Telegram-каналах. В частности, сообщается о разрушениях в зданиях и задымлении в здании вблизи Минобороны РФ.