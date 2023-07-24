Но был один, который не стрелял 1 Станислав Кучер

24.07.2023, 10:40

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Станислав Кучер

Уклонисты мирного времени и уклонисты сегодня - это совершенно разные явления.

Третий нюрнбергский принцип: «То обстоятельство, что человек исполнял приказ своего правительства или начальника, не освобождает его от ответственности, если сознательный выбор был для него возможен». Сознательный выбор действительно не всегда возможен, особенно там, где выбора нет. А еще выбор невозможно осознать в условиях тотального страха. Где и как найти правильное решение в ситуации, когда приходится делать выбор между «жить правильно« и «жить»?

Одна из важнейших новостей недели: Франция вслед за Германией дает российским уклонистам и дезертирам право на политическое убежище. Такое решение принял суд Франции по вопросам права на убежище.

Эта информация появляется на фоне новостей о том, что Госдума принимает закон, ужесточающий наказание за неявку в военкомат и другие нарушения, касающиеся воинского учета и мобилизации. Одно из новшеств - если сейчас за неявку человек может рискует отдать от 500 до 3 тысяч рублей, то после вступления в силу закона он заплатит 50 тысяч. Для миллионов россиян это больше, чем зарплата. Работодателям тоже грозят серьезными штрафами - 400 тысяч за сокрытие сотрудников и не переданную повестку.

Воевать действительно не хотят многие. Уклонисты мирного времени и уклонисты сегодня - это совершенно разные явления. Первые в большинстве своем бегали от системы, потому что в принципе не хотели служить в армии. Вторые бегут потому что не хотят умирать и убивать сами. Срочники в 2022-2023 гг попадают в группу риска (риск попасть на приграничные территории, риск попасть на фронт). Мобилизация - вообще явление аморфное, никто не может гарантировать, что она завершена, и все со страхом ждут новую волну. Большинство мужчин так или иначе оказываются под «прицелом» в прямом и переносном смыслах.

В этой ситуации такие решения суда, как во Франции, выглядят не просто шансом для тех, у кого есть возможность уехать, но и как моральная поддержка для всех остальных - на международном уровне. Это внешняя оценка ситуации и «привет» тем, кого на родине называют «предателями родины» и «людьми второго сорта». Кто сидя у друзей, соседей, на дальних дачах или скитаясь по стране, читает новости о том, как очередного дезертира или уклониста посадили в подвал, наказали, избили, убили, отправили в тюрьму. Кто, возможно, от этих новостей чувствует себя изгоем и уродом. И не думает о том, что после этой страшной и бессмысленной войны такие как он (вне зависимости от причины уклонения) для всего мира будут теми россиянами, кто не согласился убивать в условиях, когда убивать было «нормально».

Помните?

«Мой командир меня почти что спас,

Но кто-то на расстреле настоял -

И взвод отлично выполнил приказ.

Но был один, который не стрелял»

Станислав Кучер, Telegram

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