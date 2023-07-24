«Вагнеровцы» скорее снова на Москву пойдут, а не Польшу, там есть что делить»2
- 24.07.2023, 10:49
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Белорусы отреагировали на слова диктатора о походе ЧВК «Вагнера» на Варшаву.
Вчера, 23 июля, Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на очередные переговоры с Путиным. Во время которых он заявил, что «вагнеровцы» хотят в Варшаву и Жешув.
Читатели сайта Charter97.org остро отреагировали на слова диктатора. Приводим некоторые их комментарии:
«Пусть заходят, их там огненным дождем встретят».
«Вагнера» скорее на Москву пойдут, а не на Польшу, там есть что делить».
«Этой компании двух психов не хватает санитаров с двумя уколами галоперидола и смирительными рубашками».
«Удивляюсь Польше. Их закидывают мигрантами, ранят пограничников, обещают поход на Варшаву, а они упорно этого не хотят замечать. Закрыли границу хотя бы».
«Как все в Польше «испугались».Что ж, пусть сходят, никто не держит. Интересно, сколько метров от границы сумеют пройти? Что будет с резиденциями Лукашенко того? Это ж надо, чего от страха не ляпнешь....».
«Ад уже давно плачет по этим двум выродкам, два сапога пара».
«Врать, убивать, угрожать, и, самое главное, обещать — всё, что оно может».