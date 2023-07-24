Шустер: Лукашенко стал законной целью 2 24.07.2023, 11:15

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Савик Шустер

Фото: liga.net

Не говоря даже о базах «Вагнера».

Не только обустраиваемая в Беларуси база российской частной военной компании «Вагнер», признанной международной преступной организацией, но и вся территория Республики Беларусь может считаться законными военными целями для сил обороны Украины. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

Бацман попросила тележурналиста прокомментировать заявление экс-руководителя «Правого сектора», лидера движения «Державницька ініціатива Яроша», советника главнокомандующего ВСУ Дмитрия Яроша о том, что базы террористической группировки «Вагнер» в Беларуси являются законной целью для сил обороны Украины.

«Я вообще считаю, что Беларусь является законной целью Украины вся, вместе с «Вагнером» и Лукашенко. Ну как? Оттуда взлетают самолеты, оттуда идут ракеты. О «Вагнере» я вообще не говорю, которые убивали в Бахмуте [Донецкой области] людей, и не только в Бахмуте, и пытали, и все что угодно», – заявил Шустер.

Журналист признался, что у него в голове постоянно всплывает фраза экс-премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля: «Вы не хотели войны, а получили и позор, и войну» (у Черчилля фраза звучит так: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор»).

«Я боюсь, что мы можем получить реальные позор и войну. Потому что если Европа, ну и Соединенные Штаты – несомненно, без Соединенных Штатов ничего не произойдет – если они ничего не сделают такого... Вот надо что-то сделать резкое, иначе реально [в России] будут считать [Запад] бесхребетным. А уж к этой [военной] помощи, которая идет [Украине], все уже привыкли, ее даже где-то [президент страны-оккупанта РФ Владимир] Путин не боится», – считает Шустер.

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