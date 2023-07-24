Джонни Деппа нашли без сознания в гостиничном номере в Будапеште 24.07.2023, 11:18

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Джонни Депп

Фото: Getty Images

Коллеги звезды озвучили вероятные причины его плохого самочувствия.

Всемирно известный американский актер Джонни Депп был найден без сознания в гостиничном номере Будапешта, Венгрия, куда он приехал в рамках тура своей хард-роковой группы Hollywood Vampires. 60-летнюю звезду Голливуда срочно госпитализировали в одну из местных больниц.

Медики оценили состояние кинематографиста как тяжелое. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на венгерское издание Blikk.

Из-за состояния здоровья артиста, коллективу пришлось отменить выступление, хотя музыканты уже буквально готовились выходить на сцену. Менеджер Деппа заверил, что все дело в плохом самочувствии знаменитости, и не стал вдаваться в подробности. А вот один из участников Hollywood Vampires намекнул, что актер переборщил с алкоголем и именно по этой причине не смог выступать и был госпитализирован.

«Все было готово, сцена была установлена, команда была готова к выступлению. Никому даже не пришло в голову, что могут быть проблемы, тем более, что участники группы уже выполнили настройку звука. Все, что мы слышали, это то, что Депп был перевозбужден, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление», – сообщил журналистам один из музыкантов.

Так, выступление коллектива должно было состояться 18 июля, но «из-за опасений за здоровье и безопасность Джонни Деппа» его отложили. А уже 22 июля Hollywood Vampires выступили в Польше, и там звезда «Пиратов Карибского моря» и десятков других культовых кинолент был в добром здравии.

Напомним, ранее без сознания нашли культовую певицу Мадонну, после чего ее срочно госпитализировали в реанимацию в одну из клиник Нью-Йорка. В больнице64-летней знаменитости ввели трубку в трахею, чтобы провести вентиляцию легких. Позже стали известны подробности самочувствия артистки. Инсайдеры рассказали, что она прикована к кровати, испытывает постоянное чувство тошноты и слабости. Они добавили, что «болезнь продолжает разрушать организм» певицы.

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