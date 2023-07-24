Возвращение беспилотников в Москву Телеграм-канал «СерпомПо»

24.07.2023, 11:21

Бункерный опять прячется.

Сегодня ночью Москва вновь была атакована беспилотниками. К счастью, жертв нет. По крайней мере, таковы официальные сообщения.

Минобороны сообщает, что «пресечена попытка … атаки двумя беспилотными летательными аппаратами» и что они «были подавлены … средствами радиоэлектронной борьбы».

При этом Минобороны умалчивает о том, о чем сказал мэр города Сергей Собянин, тоже умолчавший о неприятных деталях, но все же уточнивший, что «около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям».

Что же это за «подавление», если беспилотники противника прилетают в Москву и попадают в здания? Один – в бизнес-центр на проспекте Лихачева, второй долетел до центра Москвы, до Комсомольского проспекта.

Как всегда, отличилась фронтвумен МИД Мария Захарова. Она сообщила, что это «акт международного терроризма». Это, пожалуй, даже и для пропагандиста слишком. Такое заявление, как бы это помягче сказать, нелепо выглядит, принимая во внимание то, что устроило руководство Захаровой в последние полтора года при её живейшем участии.

А что же великий геополитик? Где он опять? Куда забился? Отчего, не приехал в места прилёта? Не постоял задумчиво, пнув ногой обломки? Не сообщил, что «всё идёт по плану»? Не пообщался на камеру с сотрудниками ФСО, изображающими местных жителей? Чтобы та самая сотрудница-блондинка, которая и уху ела, и в церкви стояла, сказала ему: «Мы всё перетерпим, дорогой руководитель! Вы только берегите себя!». А стоящий рядом пресс-секретарь Песков усмехнулся бы в усы.

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