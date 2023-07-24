Бойцы Нацгвардии Украины уничтожили три российских танка «Прорыв» под Лиманом 1 24.07.2023, 11:45

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Оккупанты пытались штурмовать позиции НГУ.

Военные Нацгвардии Украины уничтожили три российских танка Т-90-М «Прорыв». На Лиманском направлении оккупанты пытались штурмовать позиции военнослужащих НГУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Нацгвардии.

Так, потерпев поражение российские штурмовики отошли, но впоследствии им на помощь выехали танки Т-90-М «Прорыв».

«Впрочем, испытание лиманскими лесами и нашей обороной вражеская броня не прошла. Танки наехали на мины и лишились возможности двигаться. На этом весь прорыв закончился», - рассказал офицер Нацгвардии с позывным «Физрук».

Как добавил военный, воины Национальной гвардии Украины с помощью противотанкового оружия добили вражеские машины.

«Танки сгорели полностью», - констатировал он.

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