Украинские воины нашли в захваченных окопах россиян странные предметы 8 24.07.2023, 12:01

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Видеофакт.

Украинские военные, захватив позиции противника, пошутили, что за россиян воюют инопланетяне. Украинские защитники, приникнув в фортификационные сооружения ВС РФ, обнаружили там весьма странные предметы, а именно: огромные четырехпалые перчатки.

Об этом сообщил украинский военный журналист Юрий Бутусов. Странные перчатки, которые были найдены на брошенных российских позициях, рассчитаны на 4 пальца, словно у инопланетных жителей, во всяком случае именно такими их изображают в массовой культуре. Кроме того, ВСУ показали и другие трофеи, доставшиеся им от сбежавших с позиций российских захватчиков.

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