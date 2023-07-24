«Евроопт» подал в суд на Министерство торговли Беларуси 5 24.07.2023, 12:17

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На кону миллионы рублей.

Интернет-магазин «Евроопт» подал судебный иск к Министерству антимонопольного регулирования и торговли. Заседание запланировано на 24 июля в Верховном суде. Информация об этом размещена на сайте этого суда, пишет zerkalo.io.

Предмет иска — о проверке законности ненормативных актов, действий (бездействий) госорганов, должностных лиц. Другие подробности не сообщаются.

По всей видимости, речь о разбирательстве касательно размещенной ранее рекламы интернет-магазина «Евроопт». Напомним, в апреле этого года МАРТ заподозрил торговую онлайн-площадку «Е-доставка» в недобросовестной конкуренции. Причиной стала реклама, выпущенная компанией «Интернет-магазин Евроопт» в мае 2021 года, в которой сравнивались цены в «Е-доставке» и других торговых сетях на основании данных сервиса Infoprice.by.

По данным МАРТ, акцент в рекламе был на том, что цены в онлайн-магазине «в среднем на 30% ниже, чем у конкурентов», «за подгузники в других магазинах можно переплатить до 46% по сравнению с „Е-доставкой“, а также, что „Е-доставку“ выбирают все».

Регулятор установил, что «не представляется возможным объективно проверить» утверждения о преимуществах интернет-магазина, приведенные в рекламе. Онлайн-гипермаркет не представил тому никаких доказательств.

Комиссия МАРТ сочла это некорректным сравнением с конкурентами и признала такие действия недобросовестной конкуренцией. Недобросовестная конкуренция влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 10% от суммы годовой выручки. Меру ответственности для нарушителя определит суд. Выручка «Интернет-магазина Евроопт» в прошлом году составила 452 млн рублей (в 2021 году — 319 млн), значит, ей может грозить штраф до 45 млн рублей или до 32 млн, если суд будет считать выручку 2021 года.

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