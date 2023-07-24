ГУБОПиК задержал двух преподавательниц БГЭУ

ГУБОПиК задержал двух преподавательниц БГЭУ2
- 24.07.2023, 12:31
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Женщин обвиняют в участии в протестах.
Близкий к силовикам телеграм-канал отчитался о задержании преподавательниц университетов, пишет «Медиазона».
По утверждению авторов канала, преподавательницы пытались вести «антигосударственную агитацию» и «занимались деструктивом».
Одна из задержанных — преподавательница белорусского языка, кандидат филологических наук и доцент кафедры белорусского и русского языков БГЭУ Надежда Старовойтова.
В видео она говорит, что посещала митинги, во время которых выходила на дорогу, а также была подписана на деструктивные каналы.
Вторая задержанная — преподавательница русского языка в БГУФК, кандидат филологических наук Наталья Сивицкая. В видео она говорит, что участвовала в протестах.